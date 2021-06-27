Костанайцы Аруна ЖАКСАГУЛОВА и Данил ЦИХЛЕР в составе национальной сборной Казахстана выступили на Кубке мире по паратанцам, который проходил с 4-го по 6 июня в Генуе (Италия).

В программе «Комби стандарт» они заняли призовое 3 место, а в программе «Сингл фристайл» Аруна была восьмой. Кубок мира является прямым отбором на чемпионат мира в Корее, который пройдёт в 2022 году.

Сейчас команда готовится к спартакиаде в Шымкенте, которая начнется 20 сентября. Мы встретились с Аруной и Данилом на тренировке, они вместе с тренером Андреем НУЖНЫМ рассказали, как готовились к поездке, о своих впечатлениях от турнира и о планах.

Аруна и Данил занимаются танцами вместе четвертый год, этот сильный тандем создал Андрей Нужный.

- Несмотря на разницу в возрасте между Данилом и Аруной, она многим даст фору, - отмечает тренер. - Она активная по жизни и позиция такая же в танцах. За счет этого они с Данилом смотрятся очень гармонично. Также нам очень сильно помогает Владислав Сахно в категории «фристайл», он отвечает за показательные танцы. У него есть хореографическая подпитка современная, а это сейчас очень востребовано в танцах на колясках. Благодаря Владу у нас есть хорошая программа фристайл.

- Как проходила подготовка к поездке?

Андрей Нужный: - Вобще ни одной поездки гладко не проходит. В начале мая нам говорят о том, что будет чемпионат в июне, а нужны визы, билеты, ПЦР-тесты. Затем проходят майские праздники - это почти полмесяца позади. Перед соревнованиями мы вообще неделю не занимались, потому что оргмоментов было много, очень сложный процесс подготовки - тем более, когда это международный чемпионат. А у нас тренер кто? Он и костюмер, и модельер, и по причёскам, и визы подавальщик, и "билетопокупальщик", и все вопросы решальщик. Вот это все тяжело. А когда, как у других команд, есть человек, который этим занимается, это очень хорошо. 31 мая мы ещё не знали, летим или нет, так как ожидали ПЦР-тесты. Когда тесты были готовы, 1 июня ночь вылетели в Италию. Затем столкнулись, с тем, что не знали о пересадке с поезда на поезд Хорошо, что там помогли, а то мы не понимали, на какой станции выходить – то ли через две, то ли через двадцать две.

Генуя. Железнодорожный вокзал



- Была возможность посмотреть город? Как относятся в Италии к людям с ограниченными возможностями?

Аруна Жаксагулова: - Есть определённый график, спортсменам билеты покупают с таким расчетом, чтобы соревнования прошли и сразу уехали. Но все же у нас было немного времени до соревнований, чтобы посмотреть этот красивый город. Отношение людей очень положительное - как и ко всем. Не пришлось выбирать общественный транспорт, везде есть откидные пандусы. Весь автобус переживал, если вдруг зашли не в ту дверь. Люди очень хорошие!

Андрей Нужный: Европейцы очень лояльны. К примеру, мы в Питере с Аруной на коляске поехали и люди так смотрели, будто что-то необычное увидели. Когда в Геную начало приезжать большее количество команд, организаторы обратились с просьбой не покидать отель в целях безопасности. Кстати, в Италии все ходят в масках, никто этим не пренебрегает, штраф за неношение маски доходит до 4 000 евро.

- Данил, что тебе запомнилось больше всего, помимо самого чемпионата?

Данил Цихлер: - Паста! Мы её ели на завтрак, обед и ужин. Очень отличается от той, что у нас. Что еще - много людей занимаются спортом, постоянно видели на пробежке. Многие гуляют с собаками, иногда у них по несколько собак. А так люди добрые, улыбчивые, очень это понравилось.

Выступление на Кубке мира в Генуе. Костанайская пара - № 19



- Я смотрела в каких костюмах и платьях выступали другие пары. Как у вас с этим обстоят дела?

Аруна Жаксагулова: - Все упирается в деньги. Поэтому зачастую подборка костюма идёт, отталкиваясь от того, что есть – то есть, что бы такого добавить в стандартный костюм, чтобы сделать его лучше. Нам помогает Спортивный клуб инвалидов Костаная. Если лет 10 назад для поездки нужно было бы искать спонсоров, то сейчас помогают они, спасибо им! Они же нам коляску приобрели дорогую, шьют нам костюмы - но это частично, потому что Данил выступал в своём, сам приобрёл. Мы понимаем что бюджет не резиновый, нам очень нужны спонсоры для костюмов! Если кто-то желает разместить свои рекламные лейблы на экипировке, с удовольствием рассмотрим ваше предложение. Потому что есть латино-американская программа, там определённые требования, европейская - там совершенно другое, а ведь ещё и фристайл.

- Вы посвящали кому-то эту победу?

Данил Цихлер: - Я вообще об этом не думал, просто шёл к победе.

Аруна Жаксагулова: - Прошлый год был очень тяжёлым для меня, я потеряла маму, для меня это был самый дорогой человек. Когда я приходила на тренировки, собиралась очень тяжело... И когда ехала на Кубок мира, думала, что победу маме посвящу...

- Аруна, в каком выступлении вы переживали больше: в программе «Комби стандарт» с Данилом или в одиночной программе «Сингл фристайл» где вы заняли 8 место ?

Аруна Жаксагулова: - Одинаково, это же ответственность! Даже если с партнёром выходишь, мы же должны взаимодействовать, танцевать в унисон, тем лучше будет результат. А в «Сингл» нужно только на себя надеяться. С восьмым местом я согласна - уровень был очень сложный, с каждым разом я вижу, насколько растёт мастерство у спортсменов.

- Ваше личное мнение - все ли участники были на своих призовых местах?

Аруна Жаксагулова: - Все достойны своих мест.

Данил Цихлер: - Самое главное, что мы не потерялись среди таких достойных соперников. Теперь мы знаем, куда двигаться дальше! Соперники были сильными, но, смотря на них, мы поняли, над чем можно поработать. И мы поняли, что можем быть лучше.

Генуя. Порт

А закончить интервью хочу словами Аруны:

- Командный дух - это очень дорого стоит в любой поездке, в любых соревнованиях. Важно, когда рядом хороший тренер.

Автор - гражданский журналист "НГ"