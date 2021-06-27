Более сотни работ разсместились в картинной галерее. Выставка называется «Буйство красок-10» и посвящена десятилетию студии - 1 июня 2011 года член Союза художников РК Вадим БЫКОВ открыл двери в свою творческую студию для всех желающих, чтобы они смогли постичь азы изобразительного искусства.

В первом наборе было около 30 учеников, причем только 10 из них - дети от 6 до 11 лет, а основной состав намного старше.

Картина Розы Маликовой

Диптих "Мама и дочка"; "Зимний лес"; "Весна". Елизавета Димухаметова

Самому младшему автору открывшейся 25 июня выставки 4 года, самой старшей - за 60, это художница Светлана Бисенова, она медработник по профессии.

«Скалистый берег», Светлана Бисенова, линогравюра, 2016 год /Фото Ксении РЕБИК

Светлана Бисенова, "Инна у океана", 2016 г.

В студию приходят с разлными целями и задачами: кто-то, чтобы научиться рисовать, а многие хотят совершенствоваться в творчестве. Главная особенность учеников студии - они занимаются здесь с большим удовольствием и любовью.

На небольшом концерте выступили юные ученики Вадима Быкова, а взрослые ученики и художники поздравляли учителя и коллегу. Ученики пели и танцевали, а самый младший, Султан Молдагалиев, за нескольких минут вылепил из пластилина фигурку собаки.

Султан Молдагалиев вылепил эту собаку из пластилина за несколько минут /Фото Андрея СКИБЫ



Художница Елена ТОПОРОВА пришла в студию 2 июня 2011 года, на следующий день после открытия. На выставке представлена ее картина «Киса», выполненная в технике сепия.

- Помню, как я стояла на остановке и смотрела на рекламу, читаю: «Арт-студия», - рассказала Елена. - Я хотела давно рисовать, очень хотела. Читаю дальше - «ЦУМ», и понимаю, что это в двух шагах от моего дома. Наверное, не просто так. Мечта сбылась, все прекрасно! Познакомилась с учителем и мы сразу нашли общий язык. Хочется, чтобы у Вадима было много, не скажу, чтобы талантливых, просто людей, которые хотят рисовать. Чтобы они приходили, брали все, что он им дает, и отдавали обратно слова благодарности, свои работы и свой восторг в глазах.

«Киса», Елена Топорова, сепия /Фото Ксении РЕБИК

Ученики арт-студии неоднократно занимали призовые места в городских, областных и международных конкурсах. В 2016 году Яна Берк приняла участие в областном конкурсе «Жас толкын-2016», где заняла 3 место в номинации «Живопись». Ее картина «Барсик», выполненная в технике "сухая кисть", тоже есть на выставке.

8-летняя Катя КОНДРАШОВА занимается в студии уже год. На выставку она пришла вместе с мамой.

- У нее тут много картин представлено, она хорошо поработала, - отмечает Дарья КОНДРАШОВА. - Мы пришли на выставку картин прошлым летом, когда послабления были, но все равно много чего в городе закрыто было. Тогда мы и узнали, что здесь арт-студия. Все закрыто было, а дочке хотелось чем-то заниматься.

«Волшебный щенок», Екатерина Кондрашова, 7 лет, смешанная техника /Фото Ксении РЕБИК

Екатерина Кондрашова, "Заяц в лесу"

Картины Кати «Волшебный щенок» и «Заяц в лесу» выполнены в смешанной технике.

- Мне очень интересно, - поделилась девочка впечатлениями от работы в арт-студии. - Там всегда можно нарисовать все, что хочешь, и в любой технике.

На выставке есть и картина руководителя студии Вадима Быкова «Джульбарс», которую он написал в 2020 году.

- Здесь есть работы учеников, которые пришли 10 лет назад, и тогда это были еще маленькие дети, - говорит Вадим Вячеславович. - И сейчас много работ юных мастеров. Вот, например, работа Маши Гришаковой. Девочке всего 5 лет, а она нарисовала эту картину. То есть, такая большая ретроспектива. Часть работ были у меня на хранении, еще часть принесли ученики. Это все на протяжении 10 лет собиралось. Часть работ выполнена учениками начальной школы «Ак ерке», там тоже студия, я туда приезжаю, провожу занятия.

Вадим Быков показывает картину 5 летней Марии Гришаковой /Фото Андрея СКИБЫ

Выставка будет работать в течение месяца - до 25 июля.

Анастасия Березина, "Сон", 8 лет

Тулебаева Дана, 11 лет

Подгоевский Гордей, 7 лет

Мамедова Луиза, "Пират", 8 лет

Пикина Елена, "Зима", 11 лет

Молдагалиев Султан, 4 года

Глоба Евгений, 12 лет

Шуменбаева Дарина, "Чудный сон", 14 лет

Шевченко Мария, "Удивление", 6 лет