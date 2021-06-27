Двумя матчами 1/8 финала в Амстердаме и Лондоне стартовала стадия плей-офф чемпионата Европы по футболу.

Очередной дубль на ЕВРО записал на свой счет датчанин Каспер Дольберг (№12) /Фото football24.ua

На «Йохан Кройф Арене» встречались полуфиналист ЕВРО-2016 сборная Уэльса и сборная Дании. Обе сборные заняли в своих группах вторые места, правда, футболисты Уэльса заработали путевку в 1/8 финала уже после второго тура, а игроки датской сборной решили эту задачу лишь в последнем матче со сборной России.

Активно начав встречу, сборная Уэльса все же упустила инициативу в середине первого тайма, пропустив первый гол на 27-й минуте. Счет открыл Каспер Дольберг, сместившись с фланга к дуге штрафной площади и пробив в дальний угол. Он же в начале второго тайма поразил с линии вратарской площадки ближний угол ворот после того, как вышедший на замену защитник Неко Уильямс, прерывая прострел справа Мартина Брейтвейта, выбил мяч прямо ему на ногу.

Темп игры несколько упал и, хотя сборная Уэльса пыталась что-то сделать в атаке, контратаки датчан получались гораздо опаснее. А за две минуты до окончания основного времени счет стал разгромным. Оставшийся без опеки на правом краю штрафной площади Йоахим Мехле получил диагональную передачу от Матиаса Йенсена и точно пробил в ближний верхний угол ворот. На 90-й минуте уэльсцы остались в меньшинстве, а на шестой добавленной минуте в их ворота влетел и четвертый мяч. Точку в матче поставил Мартин Брайтвайт, отправивший мяч в дальний угол после скидки Андреаса Корнелиуса.

Одержав убедительную победу со счетом 4:0 сборная Дании вышла в четвертьфинал, где встретится с победителем пары Нидерланды - Чехия.

На стадионе «Уэмбли» играли один из фаворитов чемпионата сборная Италии и впервые пробившаяся на ЕВРО сборная Австрии. Не проигрывавшие в последних 30 матчах итальянцы, одержали одержали 12-ю победу подряд, обновив национальное достижение. Правда, сделать они это смогли лишь в овертайме.

Сборная Италии одержала 12-ю победу подряд /Фото AFP

В основное время команды не смогли открыть счет, а на 95-й минуте отличился вышедший на замену Федерико Кьеза, после диагональной передачи Леонардо Спинаццоллы точно пробивший справа с острого угла в дальний угол. Через десять минут вышедший на замену Андреа Белотти в падении откинул мяч также появившемуся на поле во втором тайме Маттео Пессине, который с близкого расстояния поразил угол ворот.

Гол престижа, ставший первым пропущенным голом итальянцев на этом ЕВРО, забил на 114-й минуте Саша Калайджич, вышедший на поле уже в овертайме и замкнувший подачу еще более свежего игрока Луиса Шаубы при розыгрыше углового удара.

А «Скуадра адзурра» встретится в четвертьфинале с победителем матча Португалия - Бельгия, которая пройдет сегодня в час ночи в Севилье. Ранее, в 22:00, в Будапеште начнется еще один матч 1/8 финала, в котором за выход в 1/4 финала поборются сборные Нидерландов и Чехии.