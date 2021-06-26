В пятницу, 25 июня 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 36 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,21%. В четверг темп прироста составлял 0,20%, во вторник и среду - 0,18%.

Иллюстративное фото pixabay.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 15, г. Рудный - 5, г. Аркалык – 3, по 2 случая в Карабалыкском, Карасуском, Сарыкольском, Узункольском районах, по 1 случаю в г.Лисаковск, Денисовском, Камыстинском, Костанайском, им. Майлина районах.

30 пациентов обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 33 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 25 июня 2021 г. зарегистрировано 16 610 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 100 человек.