Как подобрать серьги к платью?
Изящно выполненное, сидящее по фигуре платье – это лишь основа для образа. Не менее важную роль играют украшения. Минималистичные серьги, качественный браслет и благородное колье станут прекрасным дополнением для идеального лука и сделают женщину неотразимой. А купить серьги колечки по выгодной цене, равно как и купить колье можно в интернет-магазине Пандора.
Главные хитрости при подборе сережек к платью
В удачно подобранном образе каждая деталь должна быть на своем месте, делая выбранный наряд просто идеальным. По этой причине в том, чтобы подобрать лучшие украшения к платью, которое женщина решила надеть, следует знать некоторые хитрости:
- Формат мероприятия. Деловой ужин или же вечеринка у бассейна? Особенности события напрямую определяют характер украшений. Те серьги, которые в одной ситуации выглядят потрясающе, с другим образом становятся совершенно неуместной деталью.
- Гармоничный подбор. Вряд ли с маленьким черным платьем хорошо будут сочетаться массивные золотые серьги. По этой причине следует особое внимание уделить композиции, которую должно создавать платье в сочетании с украшением.
- Чрезмерность. Удачным подбором образа может считаться, когда бижутерия не перетягивает на себя все внимание. Навешивание слишком большого количества украшений может стать причиной отсутствия гармонии в образе, так что этот фактор также следует учитывать.
Как особенности внешности влияют на подбор сережек к платью
Собирание образа – гораздо более комплексная работа, чем кажется на первый взгляд. Создание гармоничного образа напрямую зависит не только от чувства вкуса в одежде и украшениях, но также и от особенностей внешности. Стоит отталкиваться от следующих параметров:
- тип лица;
- тип фигуры;
- рост;
- вес.
Тип ткани платья как один из определяющих факторов при выборе украшений
Чтобы образ вышел гармоничным, важно также обратить внимание на тип ткани платья. Чем легче и воздушнее платье, тем более нежным и изящным должно быть украшение. В свою очередь, грузные ткани по типу бархата прекрасно сочетаются с более крупными украшениями. С другой стороны, можно экспериментировать, сочетая на первый взгляд несовместимые серьги и платье. Но для подобной смелости нужно располагать развитым чувством стиля, позволяющим отделить гармонию от безвкусицы. Удачное сочетание платья и ювелирных украшений определенно сделает вас настоящей звездой любого мероприятия. Подобрать правильные украшения всегда можно на сайте Pandora.kz.
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