Изящно выполненное, сидящее по фигуре платье – это лишь основа для образа. Не менее важную роль играют украшения. Минималистичные серьги, качественный браслет и благородное колье станут прекрасным дополнением для идеального лука и сделают женщину неотразимой. А купить серьги колечки по выгодной цене, равно как и купить колье можно в интернет-магазине Пандора.

Главные хитрости при подборе сережек к платью В удачно подобранном образе каждая деталь должна быть на своем месте, делая выбранный наряд просто идеальным. По этой причине в том, чтобы подобрать лучшие украшения к платью, которое женщина решила надеть, следует знать некоторые хитрости:

Формат мероприятия. Деловой ужин или же вечеринка у бассейна? Особенности события напрямую определяют характер украшений. Те серьги, которые в одной ситуации выглядят потрясающе, с другим образом становятся совершенно неуместной деталью. Гармоничный подбор. Вряд ли с маленьким черным платьем хорошо будут сочетаться массивные золотые серьги. По этой причине следует особое внимание уделить композиции, которую должно создавать платье в сочетании с украшением. Чрезмерность. Удачным подбором образа может считаться, когда бижутерия не перетягивает на себя все внимание. Навешивание слишком большого количества украшений может стать причиной отсутствия гармонии в образе, так что этот фактор также следует учитывать.

Как особенности внешности влияют на подбор сережек к платью Собирание образа – гораздо более комплексная работа, чем кажется на первый взгляд. Создание гармоничного образа напрямую зависит не только от чувства вкуса в одежде и украшениях, но также и от особенностей внешности. Стоит отталкиваться от следующих параметров:

тип лица;

тип фигуры;

рост;

вес.