Управление здравоохранения Костанайской области объявило о запуске дополнительной программы стимулирования вакцинации. Среди вакцинированных разыграют десять iРhone 12.

Фото с сайта im.bloha.ru

Участниками розыгрыша станут жители Костанайской области в возрасте от 18 лет, получившие первый компонент вакцины от COVID-19 с 25 июня по 1 августа 2021 года. Розыгрыш будет проходит ь методом случайного выбора с помощью автоматической системы.

"Между тем главный выигрыш для получивших вакцину несоизмерим ни с какими ценными подарками — это собственное здоровье и здоровье близких и родных людей", – отмечает пресс-служба управления здравоохранения.

Итоги розыгрыша будут объявлены в августе в средствах массовой информации.