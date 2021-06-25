Десять iРhone 12 разыграют для стимулирования вакцинации от КВИ в Костанайской области
25 июня 2021, 20:21 | Коронавирус
Управление здравоохранения Костанайской области объявило о запуске дополнительной программы стимулирования вакцинации. Среди вакцинированных разыграют десять iРhone 12.
Фото с сайта im.bloha.ru
Участниками розыгрыша станут жители Костанайской области в возрасте от 18 лет, получившие первый компонент вакцины от COVID-19 с 25 июня по 1 августа 2021 года. Розыгрыш будет проходит ь методом случайного выбора с помощью автоматической системы.
"Между тем главный выигрыш для получивших вакцину несоизмерим ни с какими ценными подарками — это собственное здоровье и здоровье близких и родных людей", – отмечает пресс-служба управления здравоохранения.
Итоги розыгрыша будут объявлены в августе в средствах массовой информации.
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