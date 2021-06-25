Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта по боксу Иван Дычко из Рудного 10 июля проведет свой десятый профессиональный бой.

Фото latinboxsports.com

Состоится он в рамках вечера бокса в Алматы Fight Night MTK Global, организованный менеджерской компании MTK Kazakhstan. Соперником рудничанина станет 41-летний российский боксер Денис Бахтов. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщил его менеджер Зия Алиев, разместив афишу боя.

Фото latinboxsports.com

Во всех предыдущих девяти боях Иван Дычко одержал победы нокаутом. Последний раз представитель Костанайской области выходил на профи-ринг в июле 2019 года, нокаутировав во втором раунде американского боксера Нэйта Хэвена (9-3, 7КО).

Фото @ziya_a_aliyev

Проживающий в Санкт-Петербурге уроженец Караганды Денис Бахтов провел на профессиональном ринге 57 боев, одержав в них 39 побед, из которых 26 нокаутом, и уступив в 18 поединках. Бахтов являлся обладателем титулов чемпиона Азии по версиям WBC Asian (2008 г.), WBO Asia Pacific (2007 г.), PABA (2008-2010 гг.), временного чемпиона PABA (2006-2007 гг.) и чемпиона Латвии (2012 г.) в супертяжелом весе. В последнем своем бою в сентябре 2020 года Бахтов был нокаутирован в первом раунде своим соотечественником Абдулкеримом Едиловым (3-0, 3 КО).

Главным событием этого вечера станет поединок боксера из Казахстана обладателя титула интернационального чемпиона по версии Всемирного боксерского совета WBC International в суперполусреднем весе (до 69 кг) Турсынбая Кулахмета с россиянином Алексеем Ещенко (19-14, 8 КО).