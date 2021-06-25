Непобежденный боксер-тяжеловес Иван Дычко выйдет на профессиональный ринг после двухлетнего перерыва
Сергей БИРКЛЕ
Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта по боксу Иван Дычко из Рудного 10 июля проведет свой десятый профессиональный бой.
Фото latinboxsports.com
Состоится он в рамках вечера бокса в Алматы Fight Night MTK Global, организованный менеджерской компании MTK Kazakhstan. Соперником рудничанина станет 41-летний российский боксер Денис Бахтов. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщил его менеджер Зия Алиев, разместив афишу боя.
Фото latinboxsports.com
Во всех предыдущих девяти боях Иван Дычко одержал победы нокаутом. Последний раз представитель Костанайской области выходил на профи-ринг в июле 2019 года, нокаутировав во втором раунде американского боксера Нэйта Хэвена (9-3, 7КО).
Фото @ziya_a_aliyev
Проживающий в Санкт-Петербурге уроженец Караганды Денис Бахтов провел на профессиональном ринге 57 боев, одержав в них 39 побед, из которых 26 нокаутом, и уступив в 18 поединках. Бахтов являлся обладателем титулов чемпиона Азии по версиям WBC Asian (2008 г.), WBO Asia Pacific (2007 г.), PABA (2008-2010 гг.), временного чемпиона PABA (2006-2007 гг.) и чемпиона Латвии (2012 г.) в супертяжелом весе. В последнем своем бою в сентябре 2020 года Бахтов был нокаутирован в первом раунде своим соотечественником Абдулкеримом Едиловым (3-0, 3 КО).
Главным событием этого вечера станет поединок боксера из Казахстана обладателя титула интернационального чемпиона по версии Всемирного боксерского совета WBC International в суперполусреднем весе (до 69 кг) Турсынбая Кулахмета с россиянином Алексеем Ещенко (19-14, 8 КО).
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