Костанайца убил на городском пляже незнакомец из-за конфликта
Подозреваемый уже задержан и водворен в изолятор временного содержания. Управление полиции областного центра проводит досудебное расследование.
Городской пляж в Костанае /Фото photogoroda.com
Инцидент произошел 17 июня на городском пляже Костаная. Как выяснила полиция в ходе предварительного расследования, компания из трех человек приехала отдохнуть и искупаться. Позже к ним подошел 27-летний житель Костаная, который и стал жертвой конфликта со смертельным исходом.
В ходе разговора между одним из отдыхавших, 23-летним мужчиной, и потерпевшим возник конфликт.
- В результате конфликта 23-летний мужчина нанес несколько ударов рукой потерпевшему, 27-летнему мужчине. От полученных телесных повреждений незнакомец скончался, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - По факту смерти жителя областного центра Управлением полиции г.Костанай проводится досудебное расследование по 106 ч.3 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть человека). Досудебное расследование продолжается.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.