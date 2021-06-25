Подозреваемый уже задержан и водворен в изолятор временного содержания. Управление полиции областного центра проводит досудебное расследование.

Городской пляж в Костанае /Фото photogoroda.com

Инцидент произошел 17 июня на городском пляже Костаная. Как выяснила полиция в ходе предварительного расследования, компания из трех человек приехала отдохнуть и искупаться. Позже к ним подошел 27-летний житель Костаная, который и стал жертвой конфликта со смертельным исходом.

В ходе разговора между одним из отдыхавших, 23-летним мужчиной, и потерпевшим возник конфликт.

- В результате конфликта 23-летний мужчина нанес несколько ударов рукой потерпевшему, 27-летнему мужчине. От полученных телесных повреждений незнакомец скончался, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - По факту смерти жителя областного центра Управлением полиции г.Костанай проводится досудебное расследование по 106 ч.3 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть человека). Досудебное расследование продолжается.