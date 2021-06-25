За четверг, 24 июня, в регионе зарегистрировано 34 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,20%. Предыдущие два дня темп прироста был на уровне 0,18%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 11, Рудный - 7, Карабалыкский район – 4, Костанайский район – 4, Аркалык – 2, Алтынсаринский район – 2, по 1 случаю - в Жангельдинском, Карасуском, Сарыкольском и им. Б. Майлина районах.

- 28 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 28 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 24 июня 2021 г. зарегистрировано 16 574 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 075 человек.