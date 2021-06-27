Пионерские лагеря для многих, рожденных в СССР, это костры, пение под гитару, речевки, «Зарница», походы в лес. Мы решили вспомнить, как проходил летний отдых советских детей, и посмотреть, что сейчас находится на местах детского отдыха.

Вход в лагерь «Лесная сказка» / Фото Ивана ПАВЛИНЫ

Мендыкаринский район Костанайской области славится красивой природой, сосновым бором и озером Каменскуральское. Около озера в советское время построили четыре крупных пионерлагеря.

Турбаза на места лагеря им. Гайдара /Фото Ивана ПАВЛИНЫ



В июне 2021 года в «Солнечном» нас встретили четыре лающих пса и охранник, который не разрешил пройти на территорию. Лагерь имени дважды Героя Советского Союза Ивана Павлова практически весь разрушен, а лагерь имени Аркадия Гайдара поделен на две части. Одна - в аварийном состоянии, на другой - частная база отдыха «Рахат».

Лагерь «Солнечный» / Фото Ивана ПАВЛИНЫ

Аварийная часть лагеря им. Гайдара / Фото Ивана ПАВЛИНЫ

Лагерь «Юный транспортник» удалось сохранить, сейчас он носит название «Лесная сказка». Построен в 1959 году, находился под ведомством профсоюза автомобилистов. Из трех смен одна была оздоровительной – на нее отправляли детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. С детьми работала бригада медработников из областной больницы им. Ленина, в состав которых входили два доктора: травматолог и по лечебной физкультуре, а также два массажиста.

Отдыхающие дети с пионервожатой Кумысай Бахчановной. 1985 г. / Фото из личного архива Ильзиры СТАКАНОВОЙ

В первый день приезжала большая колонна автобусов с детьми со всей области, каждого ребенка осматривал медработник на отсутствие вшей и кожных заболеваний, записывали в отряд согласно возрасту, затем ворота лагеря радушно открывались.

Утром из радиорубки по всему лагерю звучал горн с призывами подъема, затем зарядка, умывание и под кричалку «Бери ложку, бери хлеб и садись за обед» отряды детей отправлялись на завтрак. Ну а дальше весь день был расписан по минутам, распорядок дня был строгий. Надо было придумать название отряда - как правило, это были «Бригантина», «Алые паруса», «Орлята», «Данко», «Солнышко» со своими девизами и речевками, выбирали председателя совета отряда, флагоносца. По всему лагерю со всех сторон разносились громкие выкрики «Нету скуки, нету тины на борту у «Бригантины!», «Гореть всегда, гореть везде, гореть на суше и воде!», «А девиз у нас таков - больше дела, меньше слов!»

Лагерь «Юный транспортник». Отряд № 1. 1987 г. / Фото из личного архива Ильзиры СТАКАНОВОЙ



Солнечные и воздушные ванны, медицинские обследования и процедуры, спортивные и ментальные игры, купание, ненавистный тихий час, вечером танцы или кино, а после отбоя непременно бой подушками, страшилки про красные пальцы, зеленые руки и гроб на колесиках. Обмазать зубной пастой физиономию спящего товарища из соседнего отряда считалось святым делом.

Смельчаки шли встречать рассвет на спортивное поле за лагерем. С этого места открывался взор на горизонт, встающее солнце было видно очень хорошо. В ожидании рассвета мы рассматривали небо, искали созвездия, загадывали желания при падающей звезде. В лесу у каждого отряда была своя полянка, ребята закапывали клад, потом устраивали соревнования, чей отряд быстрей найдет сокровища. Собирали дикую вишню и землянику и тут же лакомились ими, подбирали шишки, сосновую кору, веточки, поделки из них потом обменивали на блины со сметаной на празднике «Ярмарка» у работников столовой.

На занятия лечебно-физической культуры и массажа отправляли всех детей, независимо от наличия нарушений в позвоночнике, с ними работали инструкторы и массажистки. Ежедневно через руки медработников проходило не менее сотни детских спин.

Учитывались интересы каждого ребенка. Любители читать и играть в шашки-шахматы отправлялись в штаб, там размещалась библиотека. Кому нравилось бегать и прыгать, занимались активными видами отдыха.

Если позволяла погода, отправлялись на Каменскуральское озеро, расположенное немного ниже лагеря. Был оборудованный пляж для старших и огражденный «лягушатник». В середине сезона проводили День Нептуна. Выбирался главный герой - как правило, плаврук или физрук, к нему прилагалась свита в лице русалок, чертей и водяных, затем начиналось театрализованное действо, смысл которого был в том, чтобы затащить в воду как можно больше вожатых и отдыхающих.

Озеро Каменскуральское / Фото Ильзиры СТАКАНОВОЙ

На территории лагеря располагался парк аттракционов: карусели «Цепочка» для разных возрастов, «Сатурн», «Лодочки», горка «Ракета» высотой с трехэтажный дом, много качелей. Вспоминается случай - качели издавали скрип на весь лагерь, один из докторов, не выдержавший этих звуков, взял мазь Вишневского, смазал их и проблема была устранена.

Вожатые и ребята готовили концерты, театрализованные постановки, раз в неделю «приезжало» кино. Под открытым навесом детвора укутывалась в одеяла, спасаясь от прохлады и комаров, смотрела приключенческие фильмы и комедии под жужжание киноаппарата.

Вечерами устраивали танцы с играми. Игра в «Рыбака и рыбку» и «Бинго», парные танцы на пионерском расстоянии под «Городские цветы» и песни Юрия Антонова, приезжавший из Боровского района ансамбль «Юный странник». Первые влюбленности и дружба на долгие годы.

Костер в последнюю ночь перед отъездом ждали и с нетерпением, и досадой. Уже скучали по родному дому, но не хотелось расставаться с друзьями! В лесу собирали сухие деревья, ставили треугольником недалеко от озера и под дружные возгласы зажигали. Огонь взмывался высоко, его зарево было видно на противоположном берегу. В эту ночь можно было допоздна не спать, все веселились, озорничали и, не скрываясь, обмазывали друг друга зубной пастой.

А наутро наступало время расставания. Обменивались адресами, телефонами, назначали встречу отряда. Обнимались и плакали. Для кого-то завязавшаяся дружба в лагере протянулась длиною в целую жизнь.

Вход в бывший лагерь им. Павлова / Фото Ивана ПАВЛИНЫ

Раиса Павловна ЕЛИЗАРОВА, проработавшая в те годы директором лагеря, вспоминает:

- У нас не было случаев, чтобы кто-то сбегал. Да, дети скучали в первое время, особенно малыши, но потом все начинали общаться и дружить. Ребята того времени были очень чистыми, открытыми, искренними. Я иногда задаю себе вопрос - интересно, дети, которые сейчас проводят лето в лагере, как у них происходит отдых, какие игры у них, как называют отряды, чем можно их заинтересовать? Встречаются ли они после лагеря, звонят ли друг другу?

Корпуса лагеря «Лесная сказка» / Фото Ильзиры СТАКАНОВОЙ

Сейчас в этом лагере отдыхают ребята из Рудненской специальной школы- интерната №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с особыми образовательными потребностями.

- В 2010-2011 годах в нем сделали капитальный ремонт на 243 млн тенге, осенью 2012 года передали нам на баланс, а летом 2013-го мы впервые туда поехали, - рассказывает директор школы-интерната Ирина ДМИТРИЕВА. - Все было отремонтировано, мы тоже стараемся это сохранить - каждый год красим, белим, мажем. У нас очень сложная категория детей, у всех есть заболевания, поэтому создаются все условия, чтобы они набрались здоровья. Никто из ребят у нас летом не болеет. Даже в сложное время, в прошлом году, выезжали в лагерь. В этом году вывезли на отдых 125 детей, но бывают случаи, что прибывают и другие дети, мы их берем тоже.

Жилые комнаты лагеря / Фото Ильзиры СТАКАНОВОЙ

Мы побывали в жилых корпусах, один из них, двухэтажный, построенный еще в конце 80-х, сохранился. Там очень светло, хороший ремонт, в жилых комнатах, как и прежде, по 4 кровати. Видно, что к порядку дети приучены, нет разбросанных вещей. Только оставленные кем-то паззлы и мягкие игрушки дают понять, кто живет здесь. Есть комнаты отдыха, библиотека, комната ручного труда, дети везут из интерната швейные машинки, утюги, ткань.

Утренние «бодрячки» / Фото Ильзиры СТАКАНОВОЙ

- Занятость детей очень важна, - объясняет воспитатель и педагог по профессионально-трудовому обучению Валентина КОПЫТИНА - Бывает, что в школе на уроках мы что-то не дошьем, привозим сюда и дошиваем. Не всегда можно на улице бегать - бывает жарко или дождь идет, нам всегда есть чем заняться. У нас есть театр сценического костюма. Ребята свои работы потом демонстрируют на сцене, у них потом появляется интерес к профессии и предмету. Сейчас шьем летнюю коллекцию.





Воспитанники школьной студии «Гармония» Андрей Кнуренко, Артур Конопко и Тимур Баймухаметов / Фото Ильзиры СТАКАНОВОЙ

Очень любят ребята «бодрячки» - совместные танцевальные движения под музыку. В школе есть студия «Гармония», ее руководитель занимается с детьми вокалом, готовит их к конкурсам и выступлениям. Так что в лагере ребята устраивают концерты – как и мы много лет назад.

- Дети делятся на отряды, ежедневно проводятся общелагерные мероприятия - отрядные, и между ними, - рассказала начальник летнего оздоровительного лагеря «Лесная сказка»Оксана ТАРАНУХИНА. - Большая спортивная программа: футбол, волейбол, настольный теннис, бадминтон. Проводится кружковая работа, есть настольные игры. Мы работаем с Рудненским социально-гуманитарным колледжем, ежегодно являемся базой для обязательной практики студентов, но в связи с эпидемиологической ситуацией второй год остаемся без вожатых. Сейчас ситуация налаживается - посмотрим, как будут развиваться события. Мы не ограничиваем детскую инициативу, все их проекты стараемся поддерживать. Каждый год выпускники своими силами, не привлекая ни единого взрослого, готовят большой концерт, посвященный воспитателям, которые вели их с первого дня поступления в интернат. И показывают его уже здесь, в лагере.

Столовая / Фото Ильзиры СТАКАНОВОЙ

Эрих Мария Ремарк писал: «У каждого есть такие места, забыть о которых невозможно, хотя бы потому, что там воздух помнит твое счастливое дыхание». У каждого поколения свои воспоминания. Сохраняя их в своей памяти, мы продлеваем им жизнь.

Автор - гражданский журналист "НГ"