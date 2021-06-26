Презентована Windows 11: новый "пуск", Android-приложения, возвращение виджетов
26 июня 2021, 10:58 | Общество
Microsoft на презентации What's Next for Windows представила Windows 11, передает Tengrinews.kz.
В новой ОС большое внимание уделили упрощению пользовательского интерфейса, новому магазину приложений Windows Store, а также улучшению производительности и многозадачности. Одной из главных особенностей обновленной операционной системы станет поддержка запуска приложений Android.
Интерфейс
- Первое, что заметит пользователь при запуске Windows 11, - новое меню "Пуск" и обновленную кнопку "пуск", которые теперь расположены по центру панели задач. Окна в Windows 11 имеют закругленные углы, а остальные элементы интерфейса упрощены;
- "Живые плитки" в новом меню "Пуск" убраны;
- По словам разработчиков, для Windows 11 основательно проработаны темный и светлый режимы;
- Важной частью операционной системы станет возвращение раздела "Виджеты" с персонализированной лентой новостей на основе вкусов и предпочтений пользователя, к которым будет подстраиваться искусственный интеллект, браузером Edge, погодой, календарем, курсами валют и другими приложениями. Окно с виджетами будет запускаться с отдельной кнопки.
- В новой ОС появились Snap Layouts, что позволит управлять расстановкой открытых окон. К примеру, это потребуется при открытии двух, трех и большего числа программ на одном экране. Система запомнит занимаемую приложением позицию и предложит расставить окна в том же порядке;
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Пользователи новой ОС смогут создавать отдельные пространства для разных жизненных сценариев (работа, учеба, игры) с помощью функции Desktops;
- Интегрированные из Microsoft Teams в панель задач чаты позволят юзерам обмениваться в мессенджере текстовыми, голосовыми сообщениями, общаться по видеосвязи.
Производительность
- Важным аспектом для Windows 11 станет производительность. Как обещают разработчики, новая ОС будет занимать на 40 процентов меньше места на жестком диске и работать эффективнее благодаря оптимизации фоновых процессов;
- Microsoft назвала Windows 11 "самой безопасной Windows из всех". В систему встроили безопасность "от чипа до облака", к примеру, аппаратную изоляцию процессов, шифрование и превентивную борьбу с вирусами.
Новый Windows Store
- В Windows 11 можно будет запускать приложения для Android, например Tiktok, Instagram. Microsoft заключила партнерские отношения с Amazon и Intel, чтобы воплотить это в жизнь. Комиссия для разработчиков будет нулевой. Компания планирует поделиться дополнительной информацией об этом "в ближайшие месяцы".Игры
- Разработчики заявили, что 11-я версия Microsoft станет "лучшей Windows для игр";
- В Windows 11 встроили Auto-HDR для "тысяч игр": функция будет работать как в консолях Microsoft Xbox: позволит улучшить динамический диапазон даже в играх, где раньше не было поддержки HDR;
Точная дата выпуска Windows 11 пока неизвестна, однако Microsoft пообещала сделать ее доступной в качестве бесплатного обновления для пользователей Windows 10 уже осенью 2021 года.
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