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Презентована Windows 11: новый "пуск", Android-приложения, возвращение виджетов

26 июня 2021, 10:58 |  Общество

Microsoft на презентации What's Next for Windows представила Windows 11, передает Tengrinews.kz

В новой ОС большое внимание уделили упрощению пользовательского интерфейса, новому магазину приложений Windows Store, а также улучшению производительности и многозадачности. Одной из главных особенностей обновленной операционной системы станет поддержка запуска приложений Android.

Интерфейс

  • Первое, что заметит пользователь при запуске Windows 11, - новое меню "Пуск" и обновленную кнопку "пуск", которые теперь расположены по центру панели задач. Окна в Windows 11 имеют закругленные углы, а остальные элементы интерфейса упрощены;

  • "Живые плитки" в новом меню "Пуск" убраны; 

  • По словам разработчиков, для Windows 11 основательно проработаны темный и светлый режимы;

  • Важной частью операционной системы станет возвращение раздела "Виджеты" с персонализированной лентой новостей на основе вкусов и предпочтений пользователя, к которым будет подстраиваться искусственный интеллект, браузером Edge, погодой, календарем, курсами валют и другими приложениями. Окно с виджетами будет запускаться с отдельной кнопки. 

  • В новой ОС появились Snap Layouts, что позволит управлять расстановкой открытых окон. К примеру, это потребуется при открытии двух, трех и большего числа программ на одном экране.  Система запомнит занимаемую приложением позицию и предложит расставить окна в том же порядке;

  • Пользователи новой ОС смогут создавать отдельные пространства для разных жизненных сценариев (работа, учеба, игры) с помощью функции Desktops; 

  • Интегрированные из Microsoft Teams в панель задач чаты позволят юзерам обмениваться в мессенджере текстовыми, голосовыми сообщениями, общаться по видеосвязи.

Производительность

  • Важным аспектом для Windows 11 станет производительность. Как обещают разработчики, новая ОС будет занимать на 40 процентов меньше места на жестком диске и работать эффективнее благодаря оптимизации фоновых процессов;

  • Microsoft назвала Windows 11 "самой безопасной Windows из всех". В систему встроили безопасность "от чипа до облака", к примеру, аппаратную изоляцию процессов, шифрование и превентивную борьбу с вирусами. 

Новый Windows Store 

  • В Windows 11 можно будет запускать приложения для Android, например Tiktok, Instagram. Microsoft заключила партнерские отношения с Amazon и Intel, чтобы воплотить это в жизнь. Комиссия для разработчиков будет нулевой. Компания планирует поделиться дополнительной информацией об этом "в ближайшие месяцы".Игры

  • Разработчики заявили, что 11-я версия Microsoft станет "лучшей Windows для игр";

  • В Windows 11 встроили Auto-HDR для "тысяч игр": функция будет работать как в консолях Microsoft Xbox: позволит улучшить динамический диапазон даже в играх, где раньше не было поддержки HDR;

Точная дата выпуска Windows 11 пока неизвестна, однако Microsoft пообещала сделать ее доступной в качестве бесплатного обновления для пользователей Windows 10 уже осенью 2021 года.