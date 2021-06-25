Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий введение в Казахстане платы за цифровой майнинг, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.





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"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", - говорится в сообщении.

Текст закона будет опубликован в печати.

Ранее сообщалось, что данный закон содержит нормы о налоге на майнинг в Казахстане.

Глава 69 Налогового кодекса пополнится параграфом 11 - "Плата за цифровой майнинг". В кодексе появятся следующие нормы:

"Статья 606-1. Общие положения

1. Плата за цифровой майнинг взимается за объем электрической энергии, потребленной при цифровом майнинге.

2. Уполномоченный орган в сфере обеспечения информбезопасности ежеквартально в срок не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган сведения о плательщиках платы.

Статья 606-2. Плательщики платы

Плательщиками платы являются лица, осуществляющие цифровой майнинг".

Ставка платы планируется в размере 1 тенге за 1 киловатт-час электрической энергии, потребленной при осуществлении цифрового майнинга. Налоговым периодом для исчисления платы будет считаться квартал. Сумма платы исчисляется плательщиками платы, исходя из фактических объемов электрической энергии, потребленной при осуществлении цифрового майнинга, и установленной ставки платы.

Срок введения новых норм в действие предусмотрен с 1 января 2022 года.