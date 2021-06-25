Ее тушу изъяли у 36-летнего жителя Мендыкаринского района при осмотре автомобиля. Инцидент произошел 22 июня, около 13.00, на полевой дороге, в 3 км от с. Байгожа.

- Сотрудники отдела полиции Мендыкаринского района совместно с пограничным отделением «Узынагаш» остановили автомашину ВАЗ-2101 под управлением 36-летнего жителя Мендыкаринского района, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - При проверке в багажнике автомобиля были обнаружены одна туша, предположительно сибирской косули, и незарегистрированное двуствольное охотничье ружье марки ИЖ 716.

Также в ходе осмотра машины полицейские обнаружили и изъяли 9 стрелянных гильз и 13 патронов к ружью 12 калибра, раскладной нож с пятнами, похожими на кровь, фонарь-фароискатель и пакет с разделанным мясом, предположительно сибирской косули. Транспортное средство водворено на стоянку ОП Мендыкаринского района.

- Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Мендыкаринского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.337 ч.1 УК РК (незаконная охота), - отметили в пресс-службе. - Назначена судебно-биологическая экспертиза по определению вида и возраста животных.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО