Завершали групповой этап чемпионата Европы по футболу команды группы «F», окрещенной как «группой смерти», в которой после двух туров было лишь известно, что французы прошли в плей-офф, а матч сборных Португалии и Франции напоминал о финале ЕВРО-2016, в котором португальцы завоевали чемпионский титул лишь в дополнительной время.

Дубль Криштиану Роналду позволил сборной Португалии сыграть вничью со сборной Франции / Фото AFP

Финалисты предыдущего чемпионата Европы, встречавшиеся в очном поединке на поле «Пушкаш Арены» в Будапеште, оправдали ожидания болельщиков. Первый голевой момент был создан после получаса игры, когда Жоау Моутинью выполнил подачу при розыгрыше штрафного удара, а французский голкипер Уго Льорис вместо мяча попал кулаком в голову Данилу. Назначенный за это нарушение пенальти четко реализовал Криштиану Роналду, забивший свой первый гол в ворота сборной Франции, играя против нее в седьмой раз.

Перед самым перерывом Нелсон Семеду подтолкнул в спину врывавшегося в штрафную площадь Португалии Килиана Мбаппе. И вновь пенальти, который хладнокровно реализовал Карим Бензема - 1:1.

Бензема же вывел сборную Франции вперед уже на второй минуте второго тайма - получив идеальный пас от Поля Погбы и ворвавшись слева в штрафную площадь, он точно пробил от дальней штанги в сетку. А когда команды провели на поле час игры, вновь о себе заявил капитан сборной Португалии. Роналду в борьбе за мяч у лицевой линии с Жюлем Кунде сделал прострел и попал в руку защитнику, заработав пенальти. Сам же Роналду его и реализовал, забив за сборную Португалии 109-й мяч, догнав по этому показателю Али Даеи из Ирана.

А матч так и завершился вничью 2:2.

Сборная Венгрии дала настоящий бой в Мюнхене на «Альянц Арене» сборной Германии. Первый тайм практически прошел под диктовку венгерских футболистов, которые после стартовой десятиминутки открыли счет. В ходе контратаки Роланд Шоллои сделал заброс за спины центральных защитников, а Адам Солои в падении головой переправил мяч в ближний нижний угол. Немцы лишь в середине тайма создали опасный момент при розыгрыше углового удара, когда Матс Хуммельс головой послал мяч в перекладину.

Германия - Венгрия: борьбу за мяч ведут Лерой Сане (слева) и Аттила Фиола / Фото Reuters

На 15-й минуте второго тайма уже венгры отметились попаданием в каркас ворот. Это Шоллои со штрафного попал в штангу, после чего мяч улетел за лицевую линию. К середине тайма венгерские футболисты подустали и стали чаще ошибаться. Так, на 66-й минуте после подачи с правого фланга голкипер сборной Венгрии Петер Гулачи промахнулся на выходе мимо мяча, после чего Хуммельс сбросил его головой вдоль ворот, а Кай Хаверц переправил в сетку.

Правда, буквально через две минуты Солои после заброса из глубины верхом послал мяч через защитников, а рванувший вперед Ондраш Шефер, опередив Лероя Сане и вышедшего навстречу Мануэля Нойера, в падении головой послал мяч в сетку.

В сборной Германии последовало несколько замен, которые все-таки сделали свое дело. После затяжной атаки пробил Тимо Вернер, но его удар блокировали, а вот отскок мяча выиграл Леон Горецка, забивший мяч в угол ворот метров с 15-ти. Итог - 2:2.

Хотя венгры и не прошли в плей-офф, но бились до последнего. А прошедшая в 1/8 финала сборная Германии попала на сборную Англии, причем победитель этой пары сыграет в четвертьфинале с победителем матча сборных Швеции и Украины.