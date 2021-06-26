Любое переименование в нынешнем Казахстане не только привлекает внимание его жителей, а порой вызывает бурю негодования, возмущений, вопросов о целесообразности в соцсетях, на общественных слушаниях и просто в разговорах друг с другом.

Оно и понятно - когда у части населения забирают часть жизни, стирают из памяти название родной улицы, поселка, района, как же можно оставаться спокойным. Однажды пришлось поучаствовать в слушаниях по переименованию улиц Тарана и Герцена в Костанае. Страсти кипели нешуточные. Истинное лицо некоторых интеллигентных и уважаемых людей города до сих пор не могу забыть. Но речь о другом.

Из раза в раз власть, которая для соблюдения механизма проводит слушания, заявляет, что инициатива смены названия идёт снизу, из народа: жителей и трудовых коллективов. В недавнем прошлом такими якобы инициаторами были и стоматология, и институт, и колледж, и завод. Найдутся такие же, я думаю, в каждом населенном пункте, где случилась смена табличек.

Но поверить в такую народную инициативу переименований так же сложно, как и в результаты любых выборов в нашей стране. Тяжело было поверить и в то, что в определенных умах и должностях нет плана по искоренению прозванных чиновниками «идеологически устаревшими» названий. Хотя уже несколько лет назад в СМИ засветился солидный список названий улиц во многих городах и райцентрах Костанайской области за подписью одного из заместителей акима, состоящий сплошь из исторических названий, связанных с советским периодом жизни нашей страны. Но власть на подозрения в проводимой плановой политике декоммунизации просто отмалчивалась, даже когда к очередному Дню независимости срочно понадобилось заиметь название Тәуелсіздік.

Правда, в прошлом году, когда в Павлодаре, Усть-Каменогорске и других городах появились списки с десятками неугодных названий, пришлось даже президенту Токаеву в интервью российской газете высказываться по этому поводу. "Повального переименования нет. Ряду населенных пунктов, улиц возвращают их исконные названия. Уходят в прошлое неблагозвучные наименования, топонимы, отражающие реалии советской эпохи и совершенно непопулярные среди местных жителей, например Тепловозная и Приканальная", - ответил глава государства.

И вот на днях случился и на нашей улице ономастический «праздник». И. о. руководителя управления по развитию языков Кенжегали Бимаганбетов на онлайн-брифинге проговорился о планах по переименованию 364 населенных пунктов и улиц Костанайской области. По словам чиновника, 585 объектов в Костанайской области имеют идеологически устаревшие названия и требуют ономастического обновления. Среди этих объектов 53 села, 29 округов, 503 улицы.

Позвольте, а как же инициатива из народа, на которую каждый раз ссылаются чиновники? Позже назначат инициативных? А как же не повально? Ведь это не три, не пять, а пол тысячи родных, привычных и исторических названий. Кто и по каким параметрам посчитал эти названия «устаревшими»? Ведь для одних в этих названиях их жизнь и память, а для других - возможность заработать на табличках. Да и о каком возвращении исконных названий может идти речь у улиц, получивших своё название в момент появления на карте населенного пункта?

Поступивший позже официальный комментарий руководителя управления по развитию языков Гульжан Мендекиновой о том, что информация не соответствует действительности, нисколько не успокоил будоражащие соцсети. Народ понял, что согласованный план по декоммунизации названий есть и будет претворен в жизнь. Скорее всего, после окончания переписи населения и снятия моратория на переименования. Что и требовалось доказать.