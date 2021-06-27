А как бы хотелось, чтобы чиновники соревновались друг с другом не богатством и надменностью, но славными деяниями на пользу Отечеству

2 сентября 2019 года Касым-Жомарт Токаев обратился с первым посланием к народу Казахстана. В нем президент потребовал от государственных органов «оперативной работы и достижения конкретных показателей».

Он возложил персональную ответственность за эффективное осуществление реформ на членов правительства, руководителей государственных органов и регионов, государственных компаний и учреждений. «Правительство в предстоящий период должно повысить эффективность своей деятельности. Казахстанцы ждут конкретных результатов», - подчеркнул президент.

Затем последовали очередные послания. Кроме того, о том, что чиновники должны быть ближе к народу, быть открытыми, реагировать на нужды людей, говорили не раз и Токаев, и в свое время Назарбаев. Однако, как говорится, воз и ныне там. Мы все ждем этих результатов.

Постепенно у нас становится правилом, что чиновники живут лишь мелкими малоблагородными побуждениями, своекорыстие власти доходит до бесстыдства. Дошло до того, что чиновникам запретили принимать подарки. Не хватает только на дверях их кабинетов табличек «Конфеты и цветы не пьем».

Крупные чиновники и депутаты имеют свой бизнес. Госслужащие оформляют его на подставных лиц, а депутаты владеют открыто. Например, лидер партии «Ак мол» Азат Перуашев, по данным портала Azattyg Ryhu, числится соучредителем сразу в нескольких предприятиях. Говорят, что бизнесмен может быть депутатом, а вот депутат не может быть бизнесменом. «Трудно быть хорошим гражданином, имея очень большое богатство», - говорил Шарль Монтескье, французский писатель XVIII века.

Не потому ли молодежь так рвется на госслужбу? 1 июня 2021 года Токаев принял председателя Агенства по делам государственной службы Анар Жаилганову, которая доложила, что число кандидатов на одно вакантное место увеличилось, в среднем, в 2,6 раза. Видимо, все-таки это хлебная профессия.

А как бы хотелось, чтобы чиновники соревновались друг с другом не богатством и надменностью, но славными деяниями на пользу Отечеству. Но пока бросается в глаза, что многие служат ради собственных выгод, а не ради общего блага.

Единственное, что не отнять у наших чиновников, так это то, что они умеют красиво и долго говорить и обещать. Они стали персонажами зрелищной политики - не сходят с экранов телевизора. Их речь льется, как сухой горох из порванного мешка. Притом такое ощущение, что они сами первыми себе и верят. Язык правды прост, писал Лев Толстой. А что на деле?

«Казахстан критически отдаляется от цели вхождения в тридцатку наиболее развитых стран мира. Мы начали движение в обратном направлении, примите наши поздравления, - сказал Айкын Конуров на заседании мажилиса по итогам отчета правительства за 2020 год. - Фактически мы боролись с кризисом за счет неполучающих валютные доходы отраслей и за счет населения. Доля затрат на продовольствие в структуре денежных расходов граждан подбирается к рекордной отметке в 54 процента».

Видимо, и этому пророчеству Назарбаева не суждено сбыться. До тридцатки нам ой как далеко. На этом же заседании спикер мажилиса Нурлан Нигматуллин озвучил еще одну неприятную новость. Оказывается государственный долг Казахстана значительно увеличился и составил уже 29,5% к ВВП. Таким образом Казахстан перешел красную черту по уровню госдолга. А это не есть хорошо. Предельным считается 27% к ВВП. Да и долг платежом красен. Надо будет отдавать с процентами.