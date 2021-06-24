Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по вакцинации детей и подростков от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

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- У детей и подростков, как правило, заболевание протекает в более легкой форме по сравнению со взрослыми, поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, вакцинировать их (можно - прим. ред.) не так срочно, как пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников, - сообщили в ВОЗ

В организации при этом подчеркнули, что необходимы дополнительные данные по использованию различных вакцин против коронавируса среди детей, чтобы дать общие рекомендации по вакцинации среди младших возрастных групп.

Как отметили в ВОЗ, стратегическая консультативная группа экспертов организации пришла к выводу, что вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, подходит для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше.

Также в организации сообщили, что ВОЗ обновит свои рекомендации, когда в результате исследований будут получены новые фактические данные или эпидситуация потребует изменения политики.