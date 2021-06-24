Весьма результативными получились матчи заключительного тура в группе «Е», в которой все команды сохраняли шансы выйти в раунд плей-офф. При этом после завершения игр в группах «В» и «С» стало известно, что в 1/8 финала квалифицировалась сборная Швеции.

Вратарь сборной Словакии Мартин Дубравка забил автогол в матче против Испании / Фото Reuters

Формальные фавориты матча в Севилье, на стадионе «Олимпико», испанцы уже на 12-й минуте заработали пенальти, но Альваро Мората не смог переиграть вратаря сборной Словакии Мартина Дубравку. А на исходе получаса игры Дубравка стал автором третьего среди вратарей автогола, добив кулаком опускавшийся мяч в сетку собственных ворот после того, как тот, угодив в перекладину после удара Пабло Сарабии, взлетел над ней вертикально.

А на третьей компенсированной минуте Педри забросил мяч в штрафную площадь словаков, Жерар Морено от лицевой линии подал его на Эмерика Ляпорта, который в прыжке головой забил второй гол.

На 56-й минуте вопрос о победителе был снят окончательно, когда Сарабия после прострела Жорди Альбы с левого фланга в касание пробил точно в угол. Через 11 минут Ферран Торрес замкнул прострел Сарабии справа, забив пяткой.

Но и это было еще не все - на 71-й минуте, после розыгрыша штрафного удара, Пау Торрес пробил головой с близкого расстояния, а Юрай Куцка неудачно подставил ногу и с метра оформил второй автогол сборной Словакии - 0:5.

Также пять мячей было забито и в матче Швеция - Польша на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. А первый из них влетел в ворота польской сборной уже на второй минуте. Подхвативший мяч Эмиль Форсберг вошел в штрафную площадь и точно пробил в дальний угол. Поляки могли сравнять счет в первом тайме, но на 18-й минуте Роберт Левандовски дважды попал в каркас ворот.

Дубля Роберта Левандовки не хватило сборной Польши для выхода в плей-офф / Фото sports.ru

Сразу после перерыва польские футболисты провели две быстрые атаки, но в первом случае шведов спас голкипер Робин Ульсен, а во втором мяч рикошетом от ноги защитника пролетел рядом со штангой.

На 59-й минуте вышедший на замену Деян Кулусевски с правого края отдал мяч в центр Форсбергу, который поразив правый угол ворот, оформив дубль - 2:0. Однако уже через две минуты Левандовски вернул интригу в матче - после длинной передачи Петра Зелиньски он вошел в штрафную и нанес обводящий удар в дальнюю «девятку». На 84-й минуте, после ошибки шведов в обороне, Пшемыслав Франковски сделал пас в центр штрафной площади, откуда Левандовски пробил мимо Ульсена, также оформив дубль - 2:2.

А пятый гол в матче состоялся на четвертой добавленной минуте - Кулусевски, приняв передачу в штрафной площади, отдал мяч вышедшему на замену Виктору Классону, который с левого края и пробил в ближний угол. Итог - 3:2.

В итоге сборная Швеции вырвала победу и вышла в плей-офф с первого места в группе, а в 1/8 финала сыграет со сборной Украины, которая прошла в плей-офф во многом благодаря победе шведов.