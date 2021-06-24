За прошедшие сутки, 23 июня, в регионе зарегистрировано 30 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,18%. Днем ранее эти показатели были на том же уровне.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 13, Рудный - 7, Аркалык – 3, по 2 случая - в Житикаре, Аулиекольском районе, по 1 случаю - в Алтынсаринском, Денисовском и им. Б. Майлина районах.

- 22 обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 24 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 23 июня 2021 г. зарегистрировано 16 540 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 057 человек.