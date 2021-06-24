Отдел ЖКХ акимата Костаная оштрафовали на 10 МРП (29 170 тенге) за несоответствие "лежачих полицейских" нормативам. Решение административного суда - итог многомесячных жалоб гражданского активиста Ильяса САМУРАТОВА, который называет причиной пробок и многих ДТП нарушения в организации дорожного движения.

Этот перекресток Самуратов называет веселым - асфальт сняли и... нарисовали «зебру»

«НГ» писала об Ильясе Самуратове в декабре 2020 года. Он водитель со стажем, за рулем с 17 лет. Последние 2 года обращался в акимат, требуя навести порядок на дорогах.

- В прошлом году я писал, что все искусственные неровности не соответствуют нормативам по высоте и ширине, - говорит активист. - Отдел ЖКХ я просил демонтировать или переделать высокие "лежачие полицейские". Вторым вопросом спрашивал - почему по ул. Баймагамбетова нанесли разметку, а она через месяц вся исчезла. Мне отвечали, что разметка нанесена по гарантии. Я написал письмо в прокуратуру, она перенаправила его в акимат, там мне ответили, что «когда будет благоприятная обстановка», они все демонтируют или переделают как положено. Смешно посмотреть, что они сделали в итоге. На ул. Майлина убрали двух "лежачих полицейских", но положили один новый, больше похожий на пешеходный переход. То есть, они начали исправлять, но делали это очень медленно. Тогда я написал в прокуратуру с просьбой привлечь отдел ЖКХ к ответственности по ст. 613 КоАП РК.

Прокуратура передала обращение в транспортную инспекцию, которая в суде доказала нарушения со стороны отдела ЖКХ.

Ильяс Самуратов считает, что многие нарушения на костанайских дорогах доходят до абсурда.

- У нас есть такой веселый перекресток между ул. Баймагамбетова и Гоголя, почти центр города, - рассказывает он. - В мае там сняли дорожное полотно, а потом нанесли на него "зебру". У меня есть договор о госзакупках, к нему прилагается техническая спецификация. Там четко сказано, что заделка вырезанного участка ремонтируемого полотна должна проводиться за 10 часов. С мая разметку нанесли, а полотно не заделали.

Есть у Ильяса и личная история ущерба от некачественных дорог:

- 24 марта моя супруга попала в яму по ул. Воинов-Интернационалистов - там, где установлен глобус. Повредила диск колеса. Я вызвал полицию, они составили схему, нас опросил дознаватель. Нам сказали в полиции: «Ваше дело - труба, ничего вы здесь не получите. Как мы яму привлечем к ответственности?».

Яму на ул. Воинов Интернационалистов подрядчик заделал брусчаткой

Ильяс Самуратов сам составил иск в суд. Материальный ущерб он оценил в 2 000 тенге, моральный вред - в 50 000 тенге. В июне суд признал фирму-подрядчика ТОО «АБЗ+» виновником ДТП. Материальный ущерб суд обязал возместить, а вот моральный вред компенсировать не стал.

- Мы хотели проверить систему, она в целом сработала, - оценивает свои действия активист. - Я сейчас пойду в техинспекцию, они будут обязаны привлечь ТОО к административной ответственности по ст. 631 КоАП РК. Их ещё оштрафуют. Яму уже заделали в марте, но использовали не асфальт, а пешеходную брусчатку.

Кроме того, Самуратов добился привлечения к ответственности АО «Мелькомбинат» за яму внутри железнодорожного переезда по ул. Мауленова. Яму заделали. Но он считает - пока каждый костанайский водитель не перестанет мириться с некачественными дорогами, ситуацию исправить не удастся.

- Судьи ведь тоже ездят по нашим дорогам. Если каждый подрядчик по каждой яме будет получать десятки штрафов и возмещать ущерб пострадавшим в авариях, то он будет больше следить за качеством дорог, - отмечает Ильяс Самуратов. И предлагает провести реорганизацию отдела ЖКХ: - Нужно обязательно разделить ответственность, чтобы дорогами занимался отдельный госорган. У нас всеми проблемами на дорогах занимается пара молодых ребят.

Фото Ксении РЕБИК