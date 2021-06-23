Успешно выполнены первые две операции. Профессиональный уровень врачей, оснащение отделений позволяют выполнять по пять таких вмешательств в неделю. Доктора ждут больных, готовы помочь - об этом говорили сегодня, 23 июня, на брифинге в медучреждении.

Брифинг руководство больницы собрало большой. В соответствии с заявленной темой: «Достижения и планы кардиохирургической и интервенционной служб. Новые технологии в лечении пациентов с заболеваниями сердца и сосудов».

Болезни органов системы кровообращения, которые тесно связаны с состоянием сосудов, среди причин смертности в Костанайской области остаются на первом месте.

- В полтора раза выросла смертность от БСК, - отметил главный врач Костанайской областной объединенной больницы Юрий МОИСЕЕВ, сопоставляя статистику 2019-го и 2020 годов. - Люди умирают от инсультов, инфарктов. Это две основные проблемы.

Конечно, коронавирус в данном случае внес свою лепту, но болезни сердца и без пандемии традиционно доминировали среди причин летальных исходов.

- При наличии в области нескольких инсультных и кардиологических центров самым крупным является наша больница. Все сложные случаи проходят через нас, - сделал вводную главный врач. - Мы имеем отделение сердечно-сосудистой хирургии, отделение кардиологии, ангиографическую лабораторию, где сосредоточены пациенты как с сердечными патологиями, так и с заболеваниями сосудов головного мозга, наконец, инсультное отделение. Все заведующие, а также ведущие специалисты, не занятые на операциях, сейчас здесь. Хотим рассказать, как мы работаем сегодня и что планируем на завтра.

Доктора говорили о том, что в больнице на поток поставлены вмешательства, которые еще не так давно считались штучными, либо их не выполняли в области вообще и нужно было ехать в столицу: аорто-коронарное шунтирование, стентирование, в том числе сосудов головного мозга, установка кардиостимуляторов.

- Наши специалисты освоили протезирование аортального и митрального клапанов, - сказал заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Абунасыр СУХАНОВ. - Раньше этого на уровне областной больницы не делали. Мы провели две успешные операции. Впредь костанайским больным нет необходимости для коррекции клапанов ехать в столичные медцентры.

Ангиографическая лаборатория - подразделение, которое работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Здесь проводят не только диагностику состояния сосудов пациента, но и малоинвазивные операции, то есть лечение. Как раз здесь, например, стентируют сосуды, расширяя их русло. А также занимаются церебральной ангиографией при ишемических инсультах, находя сосуд, закупоренный тромбом, и растворяя этот тромб лекарствами.

Продолжая разговор об освоении новых медицинских технологий, заведующий ангиографической лабораторией Болат КАНАПИН сообщил, что они планируют освоить установку больным дифибрилляторов, что увеличит шансы спасти человека при внезапной остановке сердца.

Стоит рассказать о работе каждого отделения и «НГ» постарается это сделать, чтобы проинформировать жителей области о возможностях больницы. В целом же, подчеркнул главный врач, накопление опыта, освоение новых навыков, работа с новым оборудованием позволяет сейчас докторам применять в лечении пациентов мультидисциплинарный подход.

- Когда лечат не орган, не локальную проблему решают, а подключают все службы, - пояснил Моисеев: - Поступил пациент с болями за грудиной, ему сделали коронарографию и собираются специалисты так называемой группы «Сердце»: кардиологи, неврологи, хирурги, узисты, чтобы быстро и вместе решить, что делать. Провести ангиопластику, стентирование, шунтировать? Что сделать экстренно, что планово?

На брифинге также говорилось о том, что при всех возможностях медицины очень многое зависит от пациентов, которым врачи советуют не игнорировать скрининги, не терпеть сердечные, головные боли, обращаться в поликлиники, обследоваться профилактически.

Фото Ксении РЕБИК