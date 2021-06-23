Встречайте обновлённую версию легендарного рамного внедорожника.

Mitsubishi Pajero Sport 2021 года стал ещё более инновационным, удобным и технологичным. При этом автомобиль сохранил свои вездеходные качества, поэтому Pajero Sport готов покорить самые труднодоступные и живописные точки на вашем пути.

Внедорожник Mitsubishi обзавёлся российской пропиской – производится модель на заводе в Калуге. Pajero Sport оснащается бензиновым мотором 3.0 V6, который работает в паре с 9-ступенчатым «автоматом» AISIN и фирменным полным приводом Super Select II.

Такой набор позволяет подключать полный привод прямо во время движения на скорости до 100 км/ч. Всего режимов четыре: привод на заднюю ось, полный, полный с межосевой блокировкой, а также полный с блокировкой и пониженной передачей. Жуткое бездорожье, ну держись!

Mitsubishi Pajero Sport 2021 года стал длиннее на 40 мм, машина обзавелась новыми фонарями, фарами и функцией открытия багажной двери без рук. Заодно появился подогрев зоны «дворников», а приборная панель стала доступна в цифровом варианте с диагональю восемь дюймов.

Одна из отличительных черт обновлённого Mitsubishi Pajero Sport – это короткий бампер, который едва выступает за пределы багажной двери. Он упрощает процесс загрузки-выгрузки багажа и улучшает проходимость на серьёзном бездорожье. Полноценно запасное колесо разместилось под днищем в кормовой части кузова, чтобы к нему было удобно подлезть в случае необходимости.

Обновлённый Mitsubishi Pajero Sport – выбор, открывающий уникальные возможности!

Узнайте подробности об автомобиле в салоне официального дилера Mitsubishi – компании «Автодом» по ул. Баймагамбетова, 153. Ссылка на наш сайт: https://autodomkst.kz/.

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