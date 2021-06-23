Ситуация в группе «D» перед последним туром группового этапа чемпионата Европы по футболу была такой: в случае ничьи в матче между сборными Англии и Чехии эти команды поделили бы первые два места, а при победе одной из этих команд за вторую строчку могла побороться сборные и Хорватии, и Шотландии. Причем ничья во второй паре не позволила бы пройти дальше ни хорватам, ни шотландцам.

Лука Модрич (№10) забивает второй гол в ворота сборной Шотландии /Фото sport-express.ru

Сборная Шотландии неплохо начала матч в Глазго, на стадионе «Хэмпден Парк», однако счет открыли вице-чемпионы мира, использовавшие первый же свой шанс. На 17-й минуте после затяжной атаки Иосип Юранович с правого края сделал навесную передачу на дальнюю штангу Ивану Перишича, который сбросил мяч в центр, откуда Никола Влашич вторым касанием точно пробил в ближний нижний угол ворот.

Хорваты уверенно контролировали игру, но на 42-й минуте, после навеса Энди Робертсона в штрафную площадь, неудачно выбили мяч точно на набежавшего Каллума Макгрегора, сильно пробившего низом впритирку с правой от Доминика Ливаковича штангой - 1:1.

Этот гол сборной Шотландии, как оказалось, стал единственным на чемпионате.

На 62-й минуте после череды поперечных передач хорваты вывели на удар Луку Модрича, который с лету пробил в дальний угол. А на 77-й минуте Модрич при розыгрыше углового удара навесил мяч на ближнюю штангу и Перишич головой перевел его в дальний угол ворот, установив окончательный счет - 3:1 и сделав сборную Шотландии четвертым неудачником чемпионата.

Англичане в Лондоне на «Уэмбли» уверенно начали встречу и уже на второй минуте Рахим Стерлинг, пробежав по левому краю, перебросил вратаря, но попал в дальнюю штангу. Но через десять минут опять же слева Джек Грилиш выполнил навесную подачу на дальнюю штангу, а Стерлинг в прыжке головой сбросил мяч в сетку ворот Томаша Вацлика.

Гол Рахима Стерлинга (№10) в ворота сборной Чехии принес третью победу на ЕВРО футболистам Англии /Фото uefa.com

Англичане до перерыва больше владели инициативой и играли значительно острее, но счет не изменился. Во втором тайме ситуация на поле практически не поменялась, но острых моментов не возникало. Итог - 1:0.

Таким образом сборная Англии вышла в 1/8 финала с первого места и сыграет тут же, в Лондоне, со второй командой группы «F». Хорваты стали вторыми в группе, а сборная Чехии с 4 очками также вышла в плей-офф, обойдя в споре третьих команд украинцев и финнов.

Сегодня в 22:00 стартуют матчи третьего тура в группе «Е», в которых сборная Словакии в Севилье сыграет с командой Испании, а в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» выяснят отношения сборные Швеции и Польши. В час ночи начнут заключительные игры группового этапа участники группы «F», в Будапеште на поле выйдут сборные Португалии и Франции, а в Мюнхене сыграют сборные Германии и Венгрии.



