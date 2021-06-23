На эти деньги фонд подготовил информационные плакаты, закупил 6 000 респираторов для медработников, 90 000 одноразовых масок для населения (их будут выдавать при посещении поликлиник), 200 л антисептика, 40 л антибактериального мыла, 18 пульсоксиметров и 14 бесконтактных термометров.

Встреча представителей международной НПО "Партнёры во имя здоровья" (центральный офис в Бостоне, США) и руководства облздрава прошла 22 июня.

- Наш фонд с 2010 года оказывает научно-практическую помощь в области борьбы с туберкулёзом, ВИЧ-инфекцией, - расказал "НГ" директор казахстанского филиала "Партнёры во имя здоровья" Еркебулан АЛЬГОЖИН. - Мы специализируемся в помощи с лечением устойчивых форм туберкулёза, оказываем больным психологическую и социальную помощь. До этого ввозили новые противотуберкулёзные препараты в Казахстан, в этом году мы помогаем масками и антисептиками. Есть такая потребность у звена первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Мы связывались с регионами и спрашивали: "Возможно, у вас есть поликлинники, где пациенты входят в группу риска?". Эти маски нужны не сколько медикам, сколько пациентам, которые приходят в больницы без них или в одноразовых масках, которые носят месецами. Чтобы мыло и антисептики появились в туалетных комнатах, куда ходят пациенты. Поэтому мы говорим, что оказываем помощь пациентам, а не медорганизациям, обеспеченность которых сейчас хорошая. Нам сказали, что стационары против ковида обеспечены пульсоксиметрами и термометрами, поэтому мы их направляем в ПМСП.

Всего "Партнёры во имя здоровья" отправили гумпомощь в 5 областей Казахстана. $200 000 на эти цели выделила организация Mercy Corps (Корпус милосердия).

Распределять гумпомощь будет управление здравоохранения. Костанайская областная больница получит все респираторы для медработников и большую часть антисептика, оставшуюся его часть передадут областному центру фтизиопульмонологии, а поликлинники №№ 1, 2, 3 и 4 распределят между собой все маски для посетителей и антибактериальное мыло, большую часть пульсоксиметров и термометров.

- От управления здравоохранения и наших подведомственных организаций хочу выразить благодарность за благотворительную работу, - обратился к представителям НПО руководитель управления здравоохранения Костанайской области Рустем АЙТБАЕВ. - Все мы прекрасно понимаем, что информация сегодня делает 80% от успеха любой акции. Информационные буклеты и другая гумпомощь - это большое подспорье для населения. Есть у нас люди, которые в силу незнания или сниженного ощущения опасности не соблюдают правила гигиены, не обрабатывают руки и не меняют маски. Я сейчас смотрю - всё в целом красочно отражено, самое главное - что на двух языках информация. Мы готовы к сотрудничеству!