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В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных

22 июня 2021, 16:58 |  Государство

В Казахстане могут ввести ограничения для жителей, не прошедших вакцинацию против коронавируса, следует из решения Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 (МВК), передает Tengrinews.kz.

МВК рекомендовала главному санитарному врачу Казахстана:

  • ввести ограничения на работу для сотрудников сферы услуг, крупных организованных коллективов (промышленных предприятий) без вакцинации против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших);
  • ввести требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг, промышленных предприятий и иных организованных коллективов, отказывающихся от вакцинации против коронавирусной инфекции (не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации против КВИ);
  • ввести требование по необходимости вакцинации всего персонала для включения новых субъектов предпринимательства в проект Ashyq, а также для продолжения работы действующих субъектов в рамках проекта (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших).