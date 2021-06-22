В Казахстане могут ввести ограничения для невакцинированных
22 июня 2021, 16:58 | Государство
В Казахстане могут ввести ограничения для жителей, не прошедших вакцинацию против коронавируса, следует из решения Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 (МВК), передает Tengrinews.kz.
МВК рекомендовала главному санитарному врачу Казахстана:
- ввести ограничения на работу для сотрудников сферы услуг, крупных организованных коллективов (промышленных предприятий) без вакцинации против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших);
- ввести требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг, промышленных предприятий и иных организованных коллективов, отказывающихся от вакцинации против коронавирусной инфекции (не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации против КВИ);
- ввести требование по необходимости вакцинации всего персонала для включения новых субъектов предпринимательства в проект Ashyq, а также для продолжения работы действующих субъектов в рамках проекта (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших).
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