Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, комментируя рост цен на картофель и морковь, заявил, что Минсельхоз и акиматы не принимают должных мер. Должна ли власть включить административные рычаги? Да. Нужно выставлять овощеводам встречные обязательства при их субсидировании.

Да. Акиматы могут установить предельную цену, как с яйцами и подсолнечным маслом.

Нет. Дефицит овощей и вызванный им рост цен продлится недолго, можно и потерпеть.

Нет. Рынок на дворе, овощеводы имеют право продавать продукты по любой цене.

