Об этом сегодня, 22 июня, сообщил и.о. руководителя управления по развитию языков Кенжегали БИМАГАНБЕТОВ на онлайн-брифинге в РСК. Точные сроки, когда это произойдет, неизвестны, все в планах.

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По словам спикера, 585 объектов в Костанайской области имеют идеологически устаревшие названия и требуют ономастического обновления. Среди этих объектов 53 села, 29 округов, 503 улицы.

- Большинство из них сосредоточено в приграничных районах, - отметил Бимаганбетов. - В дальнейшем по области планируется переименовать 364 населенных пункта и улицы, а также присвоить имена исторических лиц 76 объектам социально-культурного назначения в соответствии с утвержденными списками.

Среди регионов, где много устаревших идеологических названий, были названы Денисовский (всего 36 объектов - 5 сел, 3 сельских округа, 28 улиц), Карабалыкский (29), Узункольский (34), им. Б. Майлина (23), Федоровский (21) районы, город Рудный (19). Кроме того, в области есть 3 школы,которые носят имена деятелей советской эпохи: основная школа имени Н. Крупской в селе Кабырга Амангельдинского района, А. Макаренко в селе Ашутасты г. Аркалыка, средняя школа имени Н. Островского в селе Аманкарагай Аулиекольского района.

Все новые названия будут выбраны из списка «Исторических лиц», который согласован с Администрацией Президента РК.