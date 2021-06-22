Инцидент произошло вчера, 21 июня, около 17.30. Трое рудничан решили поплавать на надувном матрасе по Тоболу, но их унесло течение и прибило к островку в 200 м от берега.

- Самостоятельно выбраться им не удалось, они позвонили в службу спасения «112». Буквально через 40 минут в помощь отдыхающим прибыло спасательное подразделение из Костаная в составе 3-х человек личного состава и одной моторной лодки, - рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Спасатели доставили мужчин на берег. В результате происшествия никто из них не пострадал.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО