Вторыми завершили борьбу за выход в плей-офф чемпионата Европы по футболу участники группы «С».

Капитан сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум оформил дубль и принес крупную победу над сборной Северной Македонии / Фото sport-express.ru

Матч в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене» между сборными Северной Македонии и Нидерландов стал единственным в третьем туре группового этапа, который никоим образом не повлиял на распределение мест в турнирной таблице. И все же этот матч для покидающих чемпионат футболистов Северной Македонии имел особое значение - он стал 122-м и прощальным для 37-летней легенды македонского футбола нападающего Горана Пандева, на счету которого 38 забитых голов и два из них - в ворота сборной Нидерландов. А перед началом матча капитан сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум вручил едва сдерживающему слезы Пандеву оранжевую футболку своей сборной с его фамилией и номером 122.

Сам же матч прошел при значительном игровом и территориальном преимуществе голландцев, открывших счет на 24-й минуте. Получив передачу от Вейналдума, Дониэлл Мален убежал от двух македонцев, сыграл в «стенку» с Мемфисом Депаем, вбежал в штрафную площадь и снова отдал удобную передачу под удар Депаю, который из центра в касание точно пробил в дальний угол.

А после перерыва нидерландцы оформили разгром македонцев благодаря дублю Вейналдума. На 51-й минуте он замкнул прострел Депая с фланга, а во втором случае удачно сыграл на добивании после неудачного выхода Депая один на один со Столе Димитриевски.

К своему очному поединку в Бухаресте (Румыния) на стадионе «Национал» сборные Украины и Австрии подошли, проиграв нидерландцам и обыграв македонцев. Но имевших преимущество в виде большего количества забитых мячей украинцев, чтобы занять второе место в группе, устраивала в этом матче и ничья.

Кристоф Баумгартнер (№19), отправляет мяч в ворота сборной Украины / Фото ua-football.com

Однако сборная Украины после двух неплохих предыдущих матчей на этот раз выглядела невыразительно, допуская очень много ошибок. Судьбу матча решил единственный гол, который был забит в ворота украинского голкипера Георгия Бущана после розыгрыша углового удара на 21-й минуте. Давид Алаба выполнил навесную подачу от углового флага с левого фланга в центр штрафной площади, где Кристоф Баумгартнер, опередив Илью Забарного, протолкнул мяч в створ ворот мимо Бущана и стал в возрасте 21 год и 324 дня самым молодым автором взятия ворот на ЕВРО-2020.

А сборной Украины предстоит ждать остальных обладателей третьих мест.