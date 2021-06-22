За прошедшие сутки, 21 июня, в регионе зарегистрирован 31 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,18%. Напомним, всю последнюю неделю, с 13 по 20 июня количество зарегистрированных больных колебаловь от 32 случаев к 33. Темп прироста заболеваемости также был несколько выше 0,19-0,20%.

Иллюстративное фото financoff.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 13, Рудный - 7, по 2 случая - в Аулиекольском, Карабалыкском, им. Б. Майлина районах, по 1 случаю - в Лисаковске и Аркалыке, Амангельдинском, Костанайском и Мендыкаринском районах.

- 24 обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, - сообщили в областном информационном штабе - Из числа инфицированных 28 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 21 июня 2021 г. зарегистрировано 16 480 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 017 человек.