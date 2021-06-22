В Костанае завершился первый в истории страны чемпионат РК по мини-футболу среди ветеранов в возрастной группе от 60 лет и старше. ТУрнир посвятили 30-летию независимости Казахстана.

Удар по воротам наносит костанаец Александр Адров

В организованном Футбольным союзом Костанайской области республиканском турнире, матчи которого прошли на стадионе «Жастар», приняли участие 7 команд. Наш регион представляли две команды: сборные ветеранов футбола Костаная и Рудного, попавшие при жеребьевке в группу «В», где их соперником стала еще и команда из Актобе. Актюбинцы, одержав победы над сборными Костаная со счетом 4:2 и Рудного - 1:0, вышли в полуфинал с первого места в группе. Также полуфиналистами стали ветераны Костаная, в упорной борьбе переигравшие команду Рудного - 3:2.

В группе «А» за путевки в полуфинал боролись ветераны из Актау, Атбасара, Астраханского района Акмолинской области и Нур-Султана. И ни одна из этих команд не избежала поражений. В полуфинал пробились столичная команда «КазМунайГаз профсоюз» («КМГпроф») и актауский «Каспий».

Оба полуфинальных поединка завершились со счетом 2:0 - в первом «КМГпроф» переиграли костанайских ветеранов, а во втором представители Актобе выиграли у «Каспия».

Лучший игрок чемпионата Казахстана Марат Тохтаров (справа) отправляет мяч в сетку ворот

Финальный поединок получился очень упорным, в основное время победитель не был выявлен - 1:1. А в серии пенальти точнее были актюбинцы - 3:2, завоевавшие чемпионский титул. Серебро у «КМГпроф».

Матч за третье место между «Костанаем» и «Каспием» получился не менее упорным, был достаточно результативным и завершился со счетом 5:3 в пользу хозяев поля.

Победители и призеры турнира награждены кубками, медалями и грамотами.

Обладателями бронзовых наград стали Евгений Петров, Федор Мухтаров, Марат Тохтаров, Нурлан Утебеков, Жумабай Истелеувов, Жаксалык Журкумбаев, Абай Нугуманов, Сагандык Тоскужанов, Мурат Рахметов, Александр Адров, Газиз Нургалиев и Батырбек Абатов.

Лучшим бомбардиром чемпионата стал Сагандык Кусайнов («КМГпроф»), лучшим вратарем - Жангельды Утенов из «Актобе», лучшим защитником - Жумабай Истелеувов из Костаная, лучшим нападающим - Калимжан Мусимкулов из «Каспия». А лучшим игроком чемпионата признан костанаец Марат Тохтаров.

Сборная ветеранов Костаная - бронзовый призер первого чемпионата Казахстана по мини-футболу

Фото Сергея БИРКЛЕ