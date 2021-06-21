В июле у казахстанцев будет два выходных на День Столицы и один на Курбан айт
21 июня 2021, 13:57 | Общество
3 июля (суббота) будет рабочим днём, выходной переносится на понедельник, 5 июля, передает Informburo.kz.
В июле у казахстанцев будет 20 рабочих и 11 выходных дней.
6 июля – День столицы. Выходными будут два дня – 5 и 6 июля. Суббота, 3 июля будет рабочим днём вместо понедельника.
В 2021 году первый день Курбан айта приходится на 20 июля. Этот вторник тоже будет выходным днём.
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