Новости

В июле у казахстанцев будет два выходных на День Столицы и один на Курбан айт

21 июня 2021, 13:57 |  Общество

3 июля (суббота) будет рабочим днём, выходной переносится на понедельник, 5 июля, передает Informburo.kz.

 

В июле у казахстанцев будет 20 рабочих и 11 выходных дней.

6 июля – День столицы. Выходными будут два дня – 5 и 6 июля. Суббота, 3 июля будет рабочим днём вместо понедельника.

В 2021 году первый день Курбан айта приходится на 20 июля. Этот вторник тоже будет выходным днём.