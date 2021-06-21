Вряд ли сегодня найдется хоть один взрослый человек, который не слышал бы о ВИЧ инфекции. Это опаснейшее заболевание проникло во все континенты, прямые последствия которого – болезнь и смерть. В основном болеют люди трудоспособного возраста, что приводит к потери трудовых кадров. Вследствие гибели родителей от СПИДа, миллионы детей остаются сиротами. ВИЧ-инфицированная женщина может родить не здоровое потомство.

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Заболевание вызывает вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Вирус очень изменчив, поэтому нет возможности создать против него вакцину. ВИЧ избирательно поражает иммунную систему, которая защищает организм от вирусов и бактерий, и, таким образом, ВИЧ делает организм уязвимым и неспособным защитить себя от различных заболеваний. Проникая в клетки иммунной системы, вирус долгое время может не разрушать её. Поэтому инфицированный человек долгое время считает себя здоровым и может не знать, что он уже заражен, но он способен заражать других.

Источником инфекции является человек, не зависимо от того есть у него симптомы или нет. ВИЧ содержится в крови, семенной жидкости, влагалищном секрете, грудном молоке. ВИЧ передается половым путем – при незащищенных половых контактах. Заражение может произойти даже при однократном половом контакте. Вероятность заражения у женщин выше, чем у мужчин, это связано со строением половых органов и часто с наличием гинекологических заболеваний. Высокий риск заражения при гомосексуальных контактах у мужчин, из-за значительной травматизации. Частая смена половых партнеров резко увеличивает опасность инфицирования. Каждый последующий половой партнер – это шаг к заражению ВИЧ инфекцией и венерическими заболеваниями. Второй путь передачи – парентеральный, через зараженную кровь. Наиболее рискованная передача ВИЧ – внутривенное употребление наркотических средств. Лица, употребляющие внутривенно наркотические средства, часто игнорируют риск заражения ВИЧ и используют общие шприцы или иглы, общую емкость для забора наркотика или для промывки шприцев. Ещё один путь передачи – вертикальный – от матери к ребенку. Заражение может произойти во время беременности, во время родов или при кормлении грудью. Если своевременно начать лечение женщины, а в дальнейшем профилактическое лечение ребенка, то риск заражения малыша снижается до 6%.

Нельзя заразиться при нахождении рядом с ВИЧ-инфицированным, при прикосновении к нему, при совместном приеме пищи, через общую посуду, дверные ручки, при поцелуях и рукопожатиях, укусах насекомых. Вирус не передается при кашле и чихании.

Клинические проявления многообразны. Примерно через 1-3 месяца от момента заражения возможна острая стадия ВИЧ. Это повышение температуры тела, боль в горле и суставах, недомогание, сыпь, увеличение лимфоузлов. Но через 2-3 недели симптомы проходят и человек как будто «выздоравливает», а на самом деле заболевание переходит в стадию бессимптомного носительства. Длительность этого периода зависит от состояния иммунитета, образа жизни, возраста и может длиться до 5-10 и более лет. Человек трудоспособен, социально активен, но является носителем и источником заболевания. Диагноз на этой стадии ставится по результатам исследования крови на ВИЧ. Поражаться могут кожные покровы, органы дыхания, нервная система, желудочно-кишечный тракт, возможны онкозаболевания. В результате развивается яркая клиническая картина под названием СПИД.

Профилактикой заражения ВИЧ инфекцией, является осознанный подход к своему здоровью. Вы можете отказаться от половых контактов, если не уверены в своем половом партнере, использовать презерватив. Использовать индивидуальные шприцы и иглы, не пользоваться общей емкостью для забора наркотиков, промывать шприцы под проточной водой.

ВИЧ инфекция – это, прежде всего, болезнь поведения. Заразитесь вы или нет, в основном, зависит от того как вы поступаете. Выбор только за Вами!

Для подтверждения диагноза необходимо лабораторное обследование на наличие антител к ВИЧ в крови. Чтобы быть окончательно уверенным нужно обследоваться через 3 месяца после предполагаемого факта инфицирования. Кровь на ВИЧ инфекцию можно сдать в поликлинике по месту жительства или в центре по профилактике и борьбе со СПИД. Обследование на ВИЧ проводится бесплатно.

Всю необходимую информацию, консультации специалистов и медицинскую помощь можно получить в Костанайском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД по адресу: г. Костанай, ул. Амангельды д. 134.



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