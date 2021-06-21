Вечером 20 июня в соцсетях появилось видео, на котором мужчина с помощью ножа пытался отогнать от себя группу молодых людей. ЧП произошло в поселке Карабалык. В результате конфликта размахивавший ножом 36-летний мужчина попал в больницу.

Все участники потасовки уже опрошены.

- Ранее судимый карабалыкчанин 1984 года рождения уверяет, что шел со спутницей мимо дома № 56 по улице Больничной после выпитого пива, - сообщила "НГ" со ссылкой на слова полицейских корреспондент "Айны" Татьяна МАКАРОВА. - Во дворе дома находилась группа молодых людей, отмечавших какое-то событие. Между ними произошла потасовка, в ходе которой мужчина выхватил нож. Противостояние усилилось, участники конфликта переместились от места конфликта к центру поселка, собрав зевак. В итоге мужчину настигли, повалили на землю, побили.

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Полицейских вызвала спутница одного из участников конфликта. Расследование проходит как в отношении мужчины с ножом, так и в отношении избивших его односельчан.

В департаменте полиции Костанайской области «НГ» сообщили, что начато досудебное расследование по ст. 293 ч. 3 УК РК (хулиганство). Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 5 000 МРП (14 585 000 тенге), либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо лишением или ограничением свободы до 5 лет.