Почему-то именно после 40 лет человек замечает, что его резюме на работных сайтах просматривают всё меньше. Ещё пять лет назад он искал работу, и откликов было в разы больше. Что случилось сейчас? Просел рынок? Или правда, что смена первой цифры возраста с 3 на 4 словно делает резюме невидимым для многих компаний?

Иллюстративное фото pixabay.com

Так почему людей в возрасте за 40 лет не все компании готовы рассматривать в качестве потенциальных сотрудников?



Проблема 1: ограничение по возрасту.



Это самый простой ответ. Да, сегодня ни в одной вакансии на сайте knopka.kz вы не встретите фразу "Возраст 25-35 лет", потому что это запрещено законодательством Казахстана. Но это не всегда значит, что работодателю возраст не важен. Негласно отбор по возрасту всё ещё существует.

Решение: его нет. Рекрутер никогда не скажет, что отказывает вам по возрасту. Найдётся другое объяснение. Просто ищите работу дальше.



Проблема 2: в компании молодой коллектив.

Считается, что человеку за 40 лет ужиться с 25-летними коллегами будет сложно. Сказывается разница в интересах, незнание молодёжного языка (сленга), одежда, наличие семьи и детей, отсутствие возможности "потусить". К тому же те, кто старше, любят "учить жизни" тех, кто младше. Ведь им, прожившим 40-45-50 лет точно виднее. Ну и "мудрая" привычка действовать знакомыми методами даже в нестандартных ситуациях. В то время как молодые не боятся рисковать и пробовать новое. Поэтому в "молодые" отделы людей в возрасте за сорок берут не всегда. Хотя в другие подразделения в той же компании вполне могут рассмотреть.



Решение: это не значит, что вам нужно активно погружаться в молодёжную среду. Одеваться "как они", говорить "как они", забыть семью и детей... Просто будьте проще. Научитесь не делать замечания, даже если они (подставьте нужное). Не поправляйте их речь, а просто посмейтесь вместе с ними над шуткой, ведь смысл её вы поняли? И не лезьте к ним с советами "как надо". Если им правда будет надо, они сами спросят вас.



Проблема 3: молодой руководитель.

Часто и сотрудников к нему в отдел ищут тоже молодых. Не всегда так, конечно. Но во многих случаях чем моложе руководитель, тем меньше он готов управлять возрастными специалистами. Потому что сами возрастные специалисты не всегда принимают, что ими руководит человек младше их на 10-15 лет.



Решение: мир меняется, и рынок труда меняется вместе с ним. Проще говоря, молодые приходят к власти. Научитесь принимать и уважать это.



Проблема 4: кандидату 40 лет, а он выше специалиста не вырос.

Бытует мнение, что у всех людей есть карьерные амбиции. И примерно в 30-35 лет их нужно реализовать, то есть стать начальником. Тогда человек считается успешным кандидатом на рынке труда, и после 40 лет он будет востребован. А вот если кандидат всю жизнь работал специалистом/техником/ассистентом/так далее и не рос по карьерной лестнице, то с ним явно что-то не так.



Решение: просто принять это. Вы не можете влезть в головы других людей и переставить местами некоторые винтики. Если в компании считают именно так, вы их вселенную не измените. Ищите вакансии дальше. Не всем нужны руководители. Кто-то ведь и ручками работать должен.



Проблема 5: сложность в обучении возрастных людей.

Особенно если нужно быть гибким и мгновенно подстраиваться под меняющуюся ситуацию. Так бывает, например, в компаниях, занимающихся онлайн образованием. В маркетинге тоже всё меняется часто и быстро. Когда человек становится старше, изменения даются ему сложнее. Особенно, если много лет он работал на одном месте, в одном коллективе. А тут случился кризис, компания закрылась, нужно искать новое место работы, а человек не готов к этим новым обстоятельствам жизни.



Решение: если вы не умеете оперативно реагировать на изменения и лучше работаете в стабильной обстановке, ищите компании или должности, где изменения не так интенсивны.



Проблема 6: техническая не подкованность людей за сорок.

Например, посмотрите в свой телефон. Все ли современные средства коммуникации вы используете? Обо всех ли знаете? Для современных компаний камнем преткновения может стать тот же Telegram или Twitter, если требуется активно использовать эти мессенджеры. Люди в возрасте иногда категорически отказываются их применять.



Решение: тут только один выход — учиться. Записывайтесь на курсы, просите близких помочь, сами читайте и разбирайтесь, но осваивайте новые технологии. Конечно, если хотите работать и хорошо зарабатывать в современных условиях. Да, есть много компаний, где используют разве что Skype для внутренних коммуникаций. Но не игнорируйте новинки, почитайте о них, попробуйте освоиться в них. Даже если вы не будете использовать для себя, то хотя бы просто получите о них представление. К тому же новые навыки помогают сохранять ум и память в рабочем состоянии.



Проблема 7: ваш опыт может просто не подходить под требования вакансии.

Знаете, как рекрутер, я часто встречаю соискателей за 40 лет, которые откликаются на все вакансии по принципу "авось куда-то пригожусь". Я ищу бизнес-тренера для отдела продаж, а в отклике вижу резюме Главного бухгалтера 44 лет с комментарием "часто искала к себе в отдел персонал и всех обучала с нуля".



Решение: понятно, что вам нужна работа, но не нужно так сильно обесценивать свой профессионализм и опыт. У вас за плечами столько знаний в своей сфере! Вы столько нюансов знаете, что никакой молодой и начинающий с вами не сравнится! Просто откликайтесь в два, три раза больше на профильные для себя вакансии. Найдётся компания, где возраст — это преимущество кандидата. И обязательно рассматривайте вакансии, где предлагают заработную плату немного ниже ваших ожиданий. Вполне возможно, вы выйдите в такую компанию, покажете свой опыт, на что вы способны, и сумеете в последствие обосновать повышение зарплаты.

Источник: knopka.kz

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