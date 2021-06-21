В серии краж аккумуляторов из грузовых машин подозреваются двое жителей Акмолинской области, которых на днях задержали костанайские полицейские. Об этом сегодня, 21 июня, сообщили на брифинге в департаменте полиции области.

Мухтар Джармухамедов (слева) и Жансерик Хасанов

- Регулярные сообщения о кражах аккумуляторов начали поступать от жителей Костанайского района в начале мая, - сообщилзаместитель начальника отдела полиции Костанайского района Мухтар ДЖАРМУХАМЕДОВ. - Заявления о кражах принимали буквально через день. Так продолжалось около двух месяцев. В итоге удалось выследить машину, на которой передвигались подозреваемые, но сразу их задерживать было нельзя. Подождали, пока они начнут сбывать аккумуляторы, чтобы взять с поличным.

- Когда проводили оперативные действия, выяснили, что аналогичные кражи совершаются в нашем районе, - добавил заместитель начальника отдела полиции по криминальной работе Аулиекольского района Жансерик ХАСАНОВ. - Аккумуляторы снимали с грузовых автомобилей, припаркованных на неохраняемых стоянках, а потом сбывали их за полцены.

Первого подозреваемого, 32-летнего мужчину, задержали в Костанае во время сбыта и изъяли аккумуляторы. Позже вышли на второго - 27-летнего. Молодые люди приехали на заработки: один таксовал, другой подрабатывал на посевной.

- Видимо, захотелось легких денег, - пояснил Мухтар Джармухамедов. - Один аккумулятор грузового автомобиля стоит около 100 000 тенге, они их сдавали по 30 000 - 40 000 тенге.

На данный момент доказаны кражи 9 аккумуляторов, совершенные в трех районах: Костанайском, Аулиекольском и Алтынсаринском. Но заявлений о кражах больше. Сейчас полиция проверяет, какие еще преступления были совершены гостями.

Оба подозреваемых водворены в ИВС. Один из них ранее был судим за кражи.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ