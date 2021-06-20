Ближайшие полгода большинство жителей села Заречное и города Тобыл будут жить без стабильного водоснабжения. Причина — нехватка мощностей Затобольской ТЭК. Пока вода подается в дома по специальному графику с 6 до 11 утром и с 19 до 23 вечером. Однако, по словам местных жителей, даже этот график не соблюдается.

Жительница мкрн. Северный в Заречном Эльвира КИЛЬДЮШКИНА, ее муж и трое детей заселились в двухэтажный коттедж 2 года назад.

- Второе лето мы сидим без воды, ее, можно сказать, нет почти круглые сутки, - рассказала «НГ» Эльвира. - Вечером воды в кране почти нет. Люди приходят домой после работы, нужно помыться, постирать вещи, приготовить ужин. Но если на первом этаже в отведенные часы хоть какая-то вода течет, то на втором этаже напора уже не хватает и котел не включается.

Эльвира и ее соседи несколько месяцев ведут переписку с властями. Они приводят цитаты из ответа прокуратуры Костанайского района, где написано, что «проектно-сметная документация проходила государственную экспертизу, в которую входит проверка технических расчетов мощностей инженерных коммуникаций». Поэтому жители Заречного не могут понять, как в новые дома, которые строили по программе «Нурлы жер», не смогли провести трубы с достаточным водонапором.

- Мы вынуждены постоянно заказывать 19-литровые бутыли с водой, которых хватает максимум на 3 дня только для питья, - добавляет один из жителей частного сектора Заречного Нурлан КУСПАЕВ. - Качество воды, которая подается в наши дома, оставляет желать лучшего. Она бежит все время черная с примесью глины. Если ее отстоять, то можно использовать. В итоге я на своем участке сделал скважину. Обошлась она мне в 500 000 тенге. Воду качаю, пока она грязная. Но через месяц я планирую купить новый насос, это ещё 200 000 тенге. Но это только для моего дома решение. Не все такой вариант могут себе позволить.

Неожиданно на встречу корреспондента «НГ» с жителями села приехали аким Заречного сельского округа Нургиса Исмагамбетов и заместитель акима Костанайского района Назарбек КОНКАБАЕВ. По словам последнего, ситуация с водой «это реалии».

Назарбек Конкабаев (слева)

- Как начинается лето, люди начинают поливать огороды, а воды у нас не хватает, - посетовал Конкабаев. – Сейчас для решения проблемы была разработана проектно-сетная документация для строительства новой ветки водовода. Конкурс на строительно-монтажные работы объявлен. С областного бюджета выделены 405 млн тенге. К концу года ветка будет построена. Но этот год придется потерпеть! Буквально на выходных мы пришли к тому, что у нас в остатках практически не было воды в Заречном. Насосы начали качать воздух. Если мы сейчас уберём ограничения, то на выходных вообще не будет воды весь день.

Из объяснений чиновников следует, что при проектировании воды не учитывалось, что её будут тратить на полив огородов. По нормативам, водовод строился из расчёта 120 литров на человека.

Директор Затобольской ТЭК Александр ФИЩУК рассказывает, что мощность нового соединительного водовода из Костаная до Заречного в сутки будет составлять около 5 000 кубов воды в сутки. Сейчас разница между потреблением воды и ее поступлением составляет 1 800 кубов. Новый водовод должен снять все ограничения по подаче воды в Заречном, Тобыле и поселке Октябрьский.

- Правила, по которым прокладывали водопровод, не учитывают не только приусадебный участок. Поить скот в частном секторе тоже нельзя, сети на такой объём не рассчитаны, - отмечает Фищук. – Я согласен, что это неправильно. Так же рассчитывается вода в поселки. Вы сами видите, что воды в последние полтора месяца было мало. Вся вода уходит на поливы. У нас насосы и скважины работают на 110%. При мощности водозабора в 3 800 кубов мы выдаём 4 200. До конца выкачиваем. В среду в 10:55 вода на насосной закончилась и всё. Даже если в графике написано, мы перестаём её подавать как она заканчивается в хранилищах.

Проект строительства нового водовода уже затягивается. Экспертизу планировали завершить в январе, к началу лета хотели проложить первую трубу. Но экспертиза затянулась, так как «каждый норматив проектировщик объяснял экспертам». Теперь до 20 июля хотят успеть провести конкурс и заключить договор с подрядчиком.

- Почему у меня есть уверенность, что мы до конца года успеем достроить этот водовод? У нас нет реконструкции насосной, нет необходимости покупать дорогостоящее оборудование, - считает Конкабаев. – Говоря по-русски – нам копать, копать и прокладывать трубы. Подрядчику не составит большого труда поставить 2 экскаватора, запаять трубу и уложить её.

Договориться об изменениях графика подачи воды жителям Заречного с властями и не удалось. Этим летом сельчанам помогут только дожди.

Фото Георгия ГОВОРОВА