Человек гарантированно не заболеет коронавирусной инфекцией при наличии антител к S-белку или к большей его части. Об этом заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает Tengrinews.kz.

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"При наличии определенного уровня таких антител человек гарантированно не заболеет ни "уханьским" штаммом коронавируса, против которого создавалась вакцина "Спутник V", ни теми штаммами, которые циркулируют в настоящее время под различными географическими названиями - от Британии до Индии", - заявил эпидемиолог.

Он посоветовал использовать для измерения уровня антител тест-системы "Вектор-Бест" и "Ниармедик". Одна тест-система определяет антитела ко всему S-белку, другая - к большой части этого S-белка, к так называемому RBD-домену, внутри него находится кусочек S-белка.