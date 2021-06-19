18 июня в регионе зарегистрировано 32 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,19%. Днем ранее эти показатели были на том же уровне.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 13, Рудный - 5, Денисовский район – 4, по 2 случая - в Аркалыке, Карабалыкском и Мендыкаринском районах, по 1 случаю - в Лисаковске, Аулиекольском, Костанайском, Сарыкольском районах.

- 24 обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 20 с симптомами заболевания, 12 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 18 июня 2021 г. зарегистрировано 16 384 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 15 945 человек.