Дом № 56 в микрорайоне Береке сдали в эксплуатацию на год позже положенного срока - в июне 2020 года, но благоустройство жилого комплекса "Жулдыз", в который входит этот дом, не завершили до сих пор.

По словам жильцов дома № 56, соседнюю 9-этажку начали строить зимой и уже сдали в аренду

Свои жалобы на застройщика - ТОО «Bolashak Construction Compane KZ» - жильцы дома озвучили на собрании вечером 17 июня. Нет нормального подъезда к дому и тротуаров, входные группы сих пор не оформлены, не завершено благоустройство территории возле дома, мало парковочных мест. Вместо домофона - промерзающая зимой дверь, которая не закрывается вообще, поэтому стены тамбура покрываются льдом. Есть проблемы с утеплением кровли и вентиляцией.

17 июня жильцы собрались обсудить проблемы своего дома на детской площадке

- Нас ввели в заблуждение, нас обманули! - возмущается жительница дома Акмарал ЕРГАЛИЕВА.- Сейчас они строят второй ЖК - "Семья", и я боюсь, что его жильцы попадут под такой же обман. В условиях, которые нам изначально предоставил застройщик, написано, что здесь будет огороженная территория, шлагбаум. А сейчас эти дома будут ограждены по отдельности, также планируется строительство общегородской дороги со светофором.

Большинство квартир заселили только в ноябре-декабре 2020 года. В сентябре прошлого года руководство ТОО «Bolashak Construction Compane KZ» объясняло срыв сроков пандемией, но жильцы отмечают, что другим застройщикам она не помешала. Сейчас застройщик ссылается на отдел строительства акимата Костаная, как на причину того, что ТОО не может закончить строительство жилого комплекса и подключить газ.

- Мы покупали квартнры в черновой отделке, но наша сумма была такой же, как у ТОО «БК-Строй» в чистовой, - говорит Акмарал. - Но они опоздали со сдачей на целый год, мы снимали квартиры из-за этого. Один из жильцов даже подал в суд, но проиграл, ему сказали, что за полгода дом построить невозможно. Но компания "БК-Строй" начала строить зимой этого года и уже сдали, и это девятиэтажка!

В подъездах дома № 56 лежит такая же брусчатка...

...как и на улице

По словам Ергалиевой, четвертый этаж застройщик не утеплял.

- Когда приезжал премьер-министр Мамин, здесь всего этого не было, - удивляется она. - Здесь было столько работников, что за день выложили всю брусчатку! Часто у нас нет света, горячей воды. Причем мы - как проклятый остров: у всех вокруг все есть, кроме нас.

Есбатыр Абилов показывает корреспонденту строительный мусор рядом с подъездом

В подъездах дома № 56 уложена брусчатка, а не кафельная плитка, как в домах №№ 1/1 и 4. Возле входных групп лежит строительный мусор, в фундаменте трещины, в одном месте даже торчит кусок арматуры и неожиданно... розетка! Брусчатка возле входных групп явно не доделана, хотя возле других домов все щели плотно засыпаны песком. Двор усыпан остатками строительного мусора, зарос бурьяном.

Брусчатку возле дома доделали не до конца. Также наружу выходит розетка, что может быть опасно во время осадков

Из земли возле фундамента дома торчит кусок арматуры

18 июня директор ТОО «Bolashak Construction Compane KZ» Уалихан НЫСАНОВ ответил на вопросы "НГ".

- Что касается благоустройства, то с осени прошлого года посередине ЖК проводятся работы по прокладке инженерных сетей и дороги согласно ПДП (план детальной планировки - «НГ»), - пояснил он. - В связи с чем мы не могли завершить работы, сделали до того места, где было доступно. В течение месяца планируем завершить. 17 июня как раз завозился насыпной материал. Так как подрядчики только определились с тем, где и как будет все проходить. Работы мы начали первыми в новом микрорайоне, сети с топосъемками были сданы нами в прошлом году. По детским площадкам осталось поставить только одну горку.

Для запуска газификации нужно, чтобы в 80% квартир были установлены газовые плиты, провести опрессовку дома поквартирно, предоставить итоги голосования по выбору обслуживающей дом организации и провести опрессовку наружной сети газопровода.

- Во-первых, долго не могли сделать опрессовку дома № 56, так как для этого требовалось, чтобы все были дома и имели газплиты, - отметил Нысанов. - Во-вторых, был риск повреждения подземного газопровода, так как велись работы по сетям и дороге от города. Подача газа откладывалась до завершения всех работ внешних подрядчиков для избежания аварийных ситуаций.

16 июня начали решать вопросы с подрядчиком по подготовке документов для подачи газа. Скорее всего, потребуется повторная опрессовка наружной сети. До конца июня планируют подать газ в дом № 56 и продолжить опрессовку других домов поквартирно.

- Электричество в последние разы отключали по запросу от города, чтобы перенести электроподстанцию на другое место и из-за аварии на дизельном, плюс внешний порыв кабеля подрядчиком. Для нужд работ компании свет не отключали, - прокомментировал периодические отключения света директор ТОО. - Сейчас идет передача электросчетчиков на баланс горсети. С осени прошлого года многократно были направлены уведомления о необходимости предоставить подписанные акты и копии документов.

До сих пор электричество оплачивал застройщик по юридическому тарифу.

- На территории постоянно находится прораб, контролирующий работу подрядчиков и сотрудников компании, - сказал Нысанов. - Что касается в целом работы с данным проектом, то я не говорю о том, что мы молодцы и во всем виноваты другие. Да, затянули сроки, есть недочеты, так бывает. Возник ряд факторов, которые привели к затягиванию сроков. Практически из большинства проблем мы вышли, пусть даже в ущерб себе, и сейчас на стадии завершения. И я, и директор генподрядной компании живем в этом комплексе, у нас так же есть дети и мы не собираемся оставлять все в таком виде.

Мадина Кенжегалиева жалуется на состояние входной группы

- Когда будут оформлены входные группы?

- Они оформлены по проекту, за исключением части присоединения к дороге. Работы ведутся.

- Почему мало парковочных мест?

- У нас парковочных мест почти один к одному. Нужно доделать еще три линии парковок, это упирается в благоустройство. Ситуацию описал выше - нам также нужно прирезаться к городским дорогам.

- Каково целевое назначение подвальных помещений? Жильцы говорят, что планируется продажа под коммерческие цели, хотя изначально ЖК позиционировался как закрытый комплекс.

- Все входы в коммерческие помещения находятся практически за территорией ограждения.

- Когда будут решены проблемы с утеплением кровли и вентиляцией?

- Кровля утеплена. Вентиляцию в определённых трубах нужно чуть выше поднять. Сделано будет в течении 2-х месяцев.

- Почему у жильцов до сих пор нет возможности официально оформить договорные отношения с организациями, оказывающими коммунальные услуги?

- Есть такая возможность. Нужно ехать в коммунальные предприятия тем, кто не довез или не сдал документы.

Территория возле дома заросла бурьяном

- Жильцы дома жалуются на большое количество недоделок...

- Так кажется, потому что не доведены работы по благоустройству и ограждению. У нас есть деффектный акт по возможным недочетам. Таких заявок не поступало.

В соседнем доме № 4 в подъездах лежит кафельная плитка...

...а брусчатка возле подъездов уложена качественно

- Изначально было заявлено, что будет огороженная территория, шлагбаум на въезде, круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Но сейчас строится дорога общего пользования и светофор.

- Когда мы брали землю в аренду, там не было дороги. В новом ПДП она есть. Ограждения и шлагбаум - все в благоустройстве.

- На стройке работали молодые и неопытные парни лет по 18-20, насколько это эффективно?

- Это разнорабочие.

- Связана ли спешка в строительстве и благоустройстве с приездом премьер-министра РК Аскара Мамина?

- Не связана. Мы узнали только за месяц об этом.

Фото Андрея СКИБЫ