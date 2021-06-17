Медикам надо работать с пациентами, а не заполнять формы и отчёты, отметила глава Казахстанского общества врачей-гематологов Ирина Пивоварова, передает Informburo.kz.

Цифровизация в текущем её виде только осложняет работу медицинских работников. Огромное количество устаревших форм просто перекочевали в электронный формат, заявила председатель РОО "Казахстанское общество врачей-гематологов" Ирина Пивоварова на круглом столе, посвящённом проблемам и перспективам цифровизации в сфере здравоохранения.

"Мы очень надеемся уйти от стучания пальцев по клавиатуре и перейти на какие-то дисплейные формы. Мы ждём, что наше оборудование реально будет интегрировано. То, что происходит сейчас, – возможно, это этап развития. Но тем не менее, это некая имитация цифровизации. Все те тонны бумажных отчётов, которые мы унаследовали, просто перекочевали на дисплей компьютера. Мы продолжаем что-то вбивать, вносить таблицы, заполнять графики. Это приводит к профессиональному выгоранию. И у нас есть шутка между врачами – пациент мешает врачу работать. Нам надо работать с пациентами, а не заполнять формы и отчёты", – сказала Ирина Пивоварова.

Также спикер добавила, что лист назначения в электронном виде не упрощает работу медицинских работников.

"Все врачи, которые работали в практическом здравоохранении, знают лист врачебных назначений. Его ненавидят все, кто работал в стационаре, потому что в этих маленьких квадратиках нужно умудриться не просто крестик поставить, а если что-то надо отменить, что-то зачеркнуть, написать почему. Эта ужасная форма перекочевала в медицинские информационные системы, потому что она была зарегистрирована в приказе № 907 Министерства здравоохранения. Она упразднена, но это пример того, как форма отличается от данных", – подчеркнула Пивоварова.

Присутствовавшие на встрече депутаты мажилиса отметили, что с цифровизацией здравоохранения ожидаемого облегчения труда врачей не произошло. Наоборот, работа врача и медсестры усложнилась.

"Раньше в РЦРЗ были удобные, грамотно продуманные отчётные формы. Дамумед может их себе внедрить в свои программы, но почему-то не внедряет. Множество различных форм отчётности, порой ненужных и бессмысленных, что отнимает много времени у медиков. Необходимо срочно утвердить приказом минимальный перечень отчётных форм. В развитых странах на работу в компьютере уходит 2 минуты врача. Так почему у нас до сих пор нельзя всё довести до ума?" – отметила депутат мажилиса, член комитета по социально-культурному развитию Гульдара Нурумова.

Также депутат добавила, что решение таких проблем требует привлечения специалистов, расширения штата и дополнительных расходов.

"С начала внедрения цифровизации с 2017 года только в организации ПМСП компания МИС потратила около 14 млрд тенге за три года. За такие деньги давно можно было бы создать совершенную цифровую площадку с едиными требованиями для всей страны. Разработчик создаёт свои процессы в системах без согласования с медицинскими работниками, создают программы IT-специалисты, бухгалтера, экономисты, без учёта мнения практикующих врачей. В этом проблема", – подчеркнула Нурумова.