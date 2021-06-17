За прошедшие сутки, 16 июня, в регионе зарегистрировано 33 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,20%. Днем ранее было выявлено 32 заболевших. Темп прироста КВИ был на уровне 0,19%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 15, Рудный - 3, Аулиекольский район – 3, по 2 случая - в Аркалыке, Лисаковске, Денисовском, Карабалыкском, им. Б. Майлина районах, по 1 случаю - в Костанайском, Карасуском районах.

- 25 обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 26 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 16 июня 2021 г. зарегистрировано 16 320 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 15 884 человека.