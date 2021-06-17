В шестой игровой день стартовал второй тур группового этапа чемпионата Европы по футболу, который открыл матч в Санкт-Петербурге дебютанта ЕВРО сборной Финляндии. Финны, одержавшие на старте победу над датчанами (1:0), в этот раз встречались со сборной России, которой после разгромного поражения от бельгийцев (0:3) для сохранения шансов на выход из группы «В» необходима была только победа.

Первый гол сборной России на чемпионате Европы-2020 / Фото championat.com

Подопечные Станислава Черчесова сумели добиться желаемого благодаря голу на второй компенсированной к первому тайму минуте.

Автором гола стал Алексей Миранчук, который после паса Магомеда Оздоева вошел при поддержке своего капитана Артема Дзюбы в штрафную площадь финской сборной и, находясь в окружении четырех защитников, пробил справа в дальний угол ворот.

В группе «А» весомую заявку на выход в 1/8 финала сделала бронзовый призер своего дебютного ЕВРО-2016 сборная Уэльса, встречавшаяся в Баку на стадионе «Олимпийский» со сборной Турции.

Игрок сборной Уэльса Гарет Бэйл не смог реализовать пенальти в ворота сборной Турции, но стал соавтором двух голов / Фото Reuters

Создавшие в первом тайме немало моментов у ворот Угурджана Чакыра футболисты Уэльса открыли счет в матче на 42-й минуте. Гарет Бэйл выдал точную передачу открывшемуся впереди Аарону Рэмзи, который принял мяч грудью в центре штрафной площади, скинул себе под удар и пробил мимо голкипера в левый нижний угол ворот.

Автор голевой передачи мог стать автором второго гола, но, заработав на исходе часа игры пенальти, Бэйл пробил выше ворот. И все же второй мяч побывал в воротах сборной Турции. На исходе последней из пяти добавленных минут сборная Уэльса заработала угловой удар, после розыгрыша которого Бэйл с фланга прошел до вратарской площадки и отдал мяч низом Коннору Робертсу, который не промахнулся.

А первой командой, вышедшей в плей-офф, стала сборная Италии, во втором матче подряд одержавшая победу в группе «А» со счетом 3:0. В стартовом матче итальянцы разгромили сборную Турции, а на этот раз жертвой «Скуадры адзурры» в Риме стала сборная Швейцарии.

Два из трех голов сборой Италии в ворота швейцарских футболистов забил Мануэль Локателли (№5) / Фото Reuters

На 26-й минуте встречи нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле выиграл в центре поля борьбу за мяч, и отдал его Мануэлю Локателли. Тот перевел мяч дальше на Доменико Берарди, переигравшего на правом фланге защитника Рикардо Родригеса и от лицевой линии сделал передачу вперед пробежавшему полполя Локателли, который с линии вратарской площадки поразил ворота.

Ровно через такой же промежуток времени итальянцы провели контратаку, и Николо Барелла сделал поперечную передачу на дугу штрафной площади, откуда Локателли сильным ударом послал мяч в нижний угол ворот, став автором четвертого дубля. А на предпоследней минуте матча Чиро Иммобиле ударом издали оформил второй разгром сборной Италии и забил свой второй мяч в чемпионате.

В группе «А» итальянцы уже не опустятся ниже второго места даже в случае поражения в последнем туре от идущей второй с 4 очками сборной Уэльса, у швейцарцев 1 очко и третья строчка, а не набравшая пока очков сборная Турции занимает четвертое место.

Сегодня в 19:00 в Бухаресте на стадионе «Национал» начнется матч группы «C» между сборными Украины и Северной Македонии. В 22:00 на поле стадиона «Паркен» в Копегагене выйдут участники группы «В» сборные Дании и Бельгии, а в час ночи в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене» закроют программу второго тура в группе «С» футболисты Нидерландов и Австрии.