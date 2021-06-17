Многолетний опыт применения красной и желтой дорожной разметки в зарубежных странах позволил кратно снизить число аварий на автодорогах, отмечают в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

- В областном центре по ул. Чехова в границах улиц Тауелсиздик-Дощанова и по ул. Уральской от кольца Мауленова до ж/д переезда уже нанесена экспериментальная дорожная разметка желтого цвета, - рассказали в пресс-службе полиции. - 15 июня на обходах города Костанай начаты работы по нанесению экспериментальной дорожной разметки красного цвета. Красная разметка наносится для привлечения внимания участников дорожного движения на островки безопасности в местах, где чаще всего происходят ДТП или там, где риск их совершения высок.

Наносит разметку подрядная организация ТОО «Казахавтодор». Контролируют процесс - сотрудники дорожной и технической инспекции управления административной полиции.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО