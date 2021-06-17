Будут введены новые нормы для разведения животных, а также ограничения на работу контактных зоопарков, передает Informburo.kz.

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Принятие закона об ответственном обращении с животными ожидается в декабре. Об этом рассказал основатель общественного объединения Comes, зоозащитник Сергей Снегирёв.

"В будущем законе будут прописаны нормы, стандарты. Там будут ограничения по части разведения животных. Это предотвратит бесконтрольное размножение питомцев, которые впоследствии остаются на улице", – отметил Сергей Снегирёв.

Он также высказался по поводу проблемы стерилизации животных. По словам зоозащитника, выделяемых государством квот не хватает.

"На попечении зоозащитных организаций находится огромное количество животных. И бесплатная стерилизация от акимата и управления очень сильно помогает. Но нужно понимать, что из общего количества операций 98-99% достаются зоозащитным организациям. Для населения и уличных животных остаётся очень мало квот. Сама акция – это прекрасная вещь, но происходит отвратительное информирование населения", – считает зоозащитник.

Сергей Снегирёв рассказал о ситуации сложившейся из-за слухов о том, что домашние животные могут быть переносчиками коронавируса. После того, как эта информация распространилась в социальных сетях, количество усыплений животных в Алматы выросло.

"В ВОЗ чётко сказали, что случаев заражения от домашних животных не наблюдается. Однако люди, которые привлекают внимание своими заголовками, начали раскачивать эту ситуацию. Мы с ними связывались, пытались объяснить, чтобы они давали более корректную информацию. Но они решили с нами не общаться. Тогда мы написали коллективное письмо на имя Даурена Абаева. Оттуда официального ответа не последовало, но мы сразу зафиксировали информационный разворот в обратную сторону", – отметил Сергей Снегирёв.

Также зоозащитник поднял проблему контактных зоопарков, которые, по его мнению, не соответствуют нормам гуманности.

"Это категорически неприемлемое явление в цивилизованном обществе. Это досуг за счёт страдания живых существ. Люди говорят, что возят туда детей. На что я отвечаю, что родители изначально искажают представление ребёнка о животном. Кролик не сидит на кафельном полу. Змея ползает и добывает себе еду, а не получает её статично. Львёнок бегает в саваннах. Данные ошибочны", – добавил Сергей Снегирёв.

Он отметил, что в законопроекте об ответственном обращении с животными будет предусмотрено ограничение на деятельность таких организаций.