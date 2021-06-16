Плановые антитеррористические учения проведут 17 июня в п. Амангельды (бывший Красный партизан) города Костанай, в районе Амангельдинского водохранилища. Об этом сообщил Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

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Учения направлены на практическую отработку мероприятий по пресечению возможных актов терроризма, а также на повышение уровня взаимодействия заинтересованных служб и ведомств.

В связи с этим движение для автотранспорта и пешеходов по улице Ленина (от Парковой до Тепличной) в сторону реки Тобол будет временно перекрыто.

"Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией", - говорится в сообщении.