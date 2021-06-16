По прогнозам синоптиков, по области в четверг-пятницу, 17-18 июня, местами ожидается кратковременный дождь, гроза. В пятницу дождь будет усиливаться в дневное время. В субботу основная масса осадков выпадет ночью, днем дожди будут идти местами.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



Кроме того, в пятницу и субботу местами возможны гроза, шквал, град.

В областном центре с четверга по субботу ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза.

- В четверг ночью будет 18-23 градуса, днём 33-38 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН, - В пятницу ночная температура составит 16-21°С, днем - 23-28, на юге 31°С. В субботу ожидаем снижение температуры, ночью термометры покажут 10-15, на севере 7°С; днем - 15-20, на юге 23 градуса.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 19-21°С, днём 33-35°С. В пятницу: ночью 18-20°С, днём 22-24°С. В субботу: ночью 10-12°С, днём 18-20°С.

Ветер в четверг сменит направление с юго-западного на юго-восточное, а в пятницу и субботу ожидается северо-западный ветер. Средняя скорость ветра в четверг-пятницу - 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. В пятницу и субботу возможно усиление ветра до 23-28 м/с.