Министра здравоохранения Алексея Цоя спросили, успеют ли в Казахстане вакцинировать 10 миллионов населения к осени, передает корреспондент Tengrinews.kz.





Фото ©REUTERS

"Ранее вы и премьер-министр говорили о намерении завершить вакцинацию населения от коронавируса в сентябре. Очевидно, что нынешние темпы вакцинации не позволят ее завершить даже в этом году. Скорректировали ли вы ваш прогноз? Когда завершится вакцинация?" - спросили журналисты на онлайн-брифинге СЦК.

"Конечно, мы хотим, чтобы вакцинация была как можно быстрее завершена. И здесь даже та работа, которую мы провели, я думаю, нужно будет ее усиливать. Практически еженедельно проходит межведомственная комиссия по борьбе с коронавирусной инфекцией, на которой регионам мы проговариваем, что нужно усилить информационно-разъяснительную работу, так как вакцинация добровольная сама по себе. Допустим, за вчерашний день порядка 90 тысяч доз привито. И тенденция последних дней - только в районе 90-100 тысяч вакцинируются. Здесь мы будем работу активизировать.

Таргет мы ставим - 10 миллионов к осени. Но при этом, конечно, мы надеемся на то, что все наши граждане, те, которые не вакцинировались, или те, которые раньше переболели и сейчас уже выходят сроки - более 6 месяцев, также пришли на вакцинацию и поддержали. Потому что, к сожалению, люди болеют повторно. Нам нужно будет защищаться, чтобы повторно таких волнообразных скачков коронавирусной инфекции не было в Казахстане", - ответил Цой.

Министра переспросили, может ли правительство сдвинуть сроки исполнения плана по вакцинированию 10 миллионов казахстанцев.

"Мы должны к этому стремиться. Вакцинация добровольная. Если бы она была обязательной, мы бы могли фиксировать точные параметры и цифры. Поэтому сейчас все зависит от сознательности граждан, все зависит от того, насколько будет правильно информационно доведено, как будут работать наши прививочные пункты. Это большая, слаженная работа. Работа с общим сознанием и пониманием того, что и самые развитые страны идут по этому пути. Во многих развитых странах проведена вакцинация больше 60-70 процентов населения. Мы должны понимать, что это основной тренд, это основная защита государства от коронавирусной инфекции", - сказал глава Минздрава.

Также Алексей Цой заявил, что четкие даты поставки в Казахстан вакцины против коронавируса от Pfizer/BioNTech не определены.

"Четыре вакцины (доступные в Казахстане. - Прим.) - это уже большое достижение. Не многие страны имеют в своем арсенале такой объем выбора по вакцинам, чтобы четыре вакцины было в стране. Конечно, мы параллельно проводим переговоры в том числе с Pfizer. На протяжении нескольких месяцев мы с ними переговоры ведем", - сказал Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов на онлайн-брифинге СЦК.

По его словам, со всеми производителями, с которыми ведутся переговоры о поставке вакцин, подписывается документ о неразглашении информации.

"На данный момент нет четких дат и конкретной стоимости поставки вакцин. Мы ждем окончательных подтверждений. Вот все, что можем сказать. По различным вакцинам, в том числе по Pfizer", - добавил он.