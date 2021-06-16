Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов высказался о росте цен на продукты питания в Казахстане. Он призвал правительство изменить подходы к сдерживанию цен, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Проблемой номер один для казахстанцев остается рост цен на продукты, которые они покупают каждый день. Нацбанк с правительством отчитываются, что инфляция составляет всего 7,2 процента в годовом выражении, но в магазинах мы наблюдаем совсем другую картину. Цены на отдельные продукты питания растут двухзначными цифрами.

Совсем недавно справедливое возмущение у населения вызвало резкое подорожание картофеля до 500 тенге за килограмм. Примеры можно продолжать. Считаю, что правительству необходимо внимательно следить за ситуацией и принять адекватные меры по сдерживанию роста цен на продовольствие", - сказал Аманжан Жамалов на заседании палаты, озвучивая запрос на имя вице-премьера Романа Скляра и председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина.

По мнению депутата, для борьбы с инфляцией в первую очередь нужно разобраться с монополиями и картелями. Мажилисмен напомнил, что недавно премьер-министр России в качестве основной причины роста цен назвал жадность отдельных производителей и торговых сетей.

"Это справедливо и для Казахстана. Чем занимается наше Агентство по защите и развитию конкуренции, остается загадкой. Министры также занимаются пояснением ситуации, но ощутимых сдвигов народ пока не видит. Совсем недавно Агентство по защите и развитию конкуренции рассказывало нам о новой практике недопущения необоснованного роста цен. Они называют это практикой "мягкого права". На самом деле очень похоже на очередную новомодную пургу", - добавил депутат.

По его словам, за четыре месяца антимонопольным органом выдано 48 уведомлений производителям и оптовым поставщикам яиц, подсолнечного масла, сахара, гречневой крупы, молочной продукции, мяса кур, макарон (рожки) по признакам антиконкурентных согласованных действий, злоупотребления доминирующим или монопольным положением."Если посмотреть на статистику, то за последние 12 месяцев яйца подорожали на 33,7 процента, подсолнечное масло - на 48 процентов, сахар - на 26,3 процента, гречневая крупа - на 29,4 процента. Это те товары, по которым агентством выданы уведомления. Зачем нам такое "мягкое право"? Считаю, что в такой ситуации надо действовать более эффективно, а не заниматься имитацией бурной деятельности", - заключил депутат.

Мажилисмен призвал правительство проанализировать причины роста цен на социально значимые товары, изменить действующие подходы по сдерживанию роста цен, усилить работу по борьбе со спекулятивным повышением цен в результате сговора поставщиков и продавцов.

Кроме того, по его словам, в стране нужно разработать предложения по увеличению адресной социальной помощи или введению продовольственных сертификатов для социально уязвимых категорий населения, организовать реальное межведомственное взаимодействие для выработки энергичных и эффективных мер по сдерживанию цен (с персонализацией ответственности), организовать широкое информирование населения о принимаемых мерах.