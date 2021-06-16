Депутат о ценах на продукты: Чем занимается агентство - загадка
Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов высказался о росте цен на продукты питания в Казахстане. Он призвал правительство изменить подходы к сдерживанию цен, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
"Проблемой номер один для казахстанцев остается рост цен на продукты, которые они покупают каждый день. Нацбанк с правительством отчитываются, что инфляция составляет всего 7,2 процента в годовом выражении, но в магазинах мы наблюдаем совсем другую картину. Цены на отдельные продукты питания растут двухзначными цифрами.
Совсем недавно справедливое возмущение у населения вызвало резкое подорожание картофеля до 500 тенге за килограмм. Примеры можно продолжать. Считаю, что правительству необходимо внимательно следить за ситуацией и принять адекватные меры по сдерживанию роста цен на продовольствие", - сказал Аманжан Жамалов на заседании палаты, озвучивая запрос на имя вице-премьера Романа Скляра и председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина.
По мнению депутата, для борьбы с инфляцией в первую очередь нужно разобраться с монополиями и картелями. Мажилисмен напомнил, что недавно премьер-министр России в качестве основной причины роста цен назвал жадность отдельных производителей и торговых сетей.
"Это справедливо и для Казахстана. Чем занимается наше Агентство по защите и развитию конкуренции, остается загадкой. Министры также занимаются пояснением ситуации, но ощутимых сдвигов народ пока не видит. Совсем недавно Агентство по защите и развитию конкуренции рассказывало нам о новой практике недопущения необоснованного роста цен. Они называют это практикой "мягкого права". На самом деле очень похоже на очередную новомодную пургу", - добавил депутат.
Мажилисмен призвал правительство проанализировать причины роста цен на социально значимые товары, изменить действующие подходы по сдерживанию роста цен, усилить работу по борьбе со спекулятивным повышением цен в результате сговора поставщиков и продавцов.
Кроме того, по его словам, в стране нужно разработать предложения по увеличению адресной социальной помощи или введению продовольственных сертификатов для социально уязвимых категорий населения, организовать реальное межведомственное взаимодействие для выработки энергичных и эффективных мер по сдерживанию цен (с персонализацией ответственности), организовать широкое информирование населения о принимаемых мерах.
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