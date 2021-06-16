Движение на ул. Темирбаева, в границах от улицы Гоголя до проспекта Аль-Фараби, будет закрыто на три месяца: с 14 июня по 14 сентября. Об этом сообщил отдел ЖКХ на своей странице в Instagram.

В этот период на улице будет проводиться реконструкция канализационного самотечного коллектора.