Участок на ул. Темирбаева временно перекрыли в Костанае
16 июня 2021, 14:04 | ЖКХ
Движение на ул. Темирбаева, в границах от улицы Гоголя до проспекта Аль-Фараби, будет закрыто на три месяца: с 14 июня по 14 сентября. Об этом сообщил отдел ЖКХ на своей странице в Instagram.
В этот период на улице будет проводиться реконструкция канализационного самотечного коллектора.
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