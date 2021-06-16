По итогам конкурса «Полмиллиона за историю бизнеса!», организованного МФО Solva для предпринимателей, победителями стали двое участников вместо одного. Финалисты получили денежный приз в размере по полмиллиона тенге каждый.

По условиям конкурса изначально планировалось выбрать одного победителя. Однако, вдохновившись историями предпринимателей, экспертное жюри решило наградить не одного, а двух участников в ходе специального розыгрыша.

«Розыгрыш проводился с помощью специальной программы, исключающей любые факты мошенничества. Механизм основан на принципе случайного определения номера договора, зарегистрированных лучших историй о бизнесе в базе данных конкурса. Было использовано одно из самых современных программных обеспечений», - отметили в МФО Solva.

Конкурс проводился среди клиентов Solva – компаний из сектора МСБ c 1 по 31 мая текущего года. Для участия предпринимателям было необходимо честно рассказать свою историю о том, как создавался бизнес, поделиться, с каким трудностями пришлось столкнуться при развитии собственного дела на пути к успеху.

«В условиях пандемии тема реальной помощи бизнесу стала еще более актуальной. Не только для предпринимателей, оказавшихся в трудной ситуации, но больше для тех, кто, несмотря на трудности, продолжает развивать свое дело и искать возможности для дальнейшей работы. Целью нашего конкурса было как раз оказать финансовую поддержку таким бизнесменам, которые вопреки всем сложностям, кризисам и карантину не опускают руки и идут вперед», - прокомментировала Анна Максимова, генеральный директор МФО Solva.

В розыгрыше приняли участие действующие и новые клиенты МФО Solva, являющиеся гражданами Казахстана и достигшие 18 лет. При этом к конкурсу не допускались сотрудники компании-организатора и члены их семей.

Победители признались, что пришли в бизнес без предпринимательского опыта. Так, Гульзия из г. Алматы стала клиентом компании Solvа совсем недавно – в марте этого года, но история ее бизнеса началась в 2017 году с идеи открытия детского сада.

«На тот момент я 5 лет проработала воспитателем в детском саду. Работа мне очень нравилась, но желание создать своё дело взяло верх. В 2018 году пошла на большой риск - продала дом, взяла деньги в кредит и начала строить свой собственный детский сад. В мою идею открытия детского сада верили только самые близкие люди. На протяжении практически двух лет в своём садике я была и воспитателем, и нянечкой, и даже дворником», - рассказала она.

После всех трудностей и безуспешных попыток получить дополнительное финансирование, в 2019 году улыбнулась удача, и детский сад начал получать субсидии от государства. А уже в 2021 году пришло решение расширить свое дело, оформив кредит в МФО Solva на пополнение оборотных средств.

«Моя маленькая история доказывает, что без стартового капитала, но имея большое желание, можно добиться любых вершин, а МФО Solvа поможет в этом», - заключила Гульзия.

Второй финалист, Сырым, решил стать предпринимателем после нескольких лет работы на госслужбе. Разочаровавшись в наемном труде и низких заработках, решил в корне изменить свою жизнь. Первый свой бизнес – дистрибуцию продуктами питания, будущий бизнесмен начал с авантюры. Отправившись на встречу к поставщику со своим другом, не имея опыта и нужных связей, Сырым смог убедить компанию начать работу с их предприятием.

«Это мой первый бизнес, о котором я всегда с удовольствием вспоминаю. Годами мы усердно работали, рисковали, набирались опыта, расширялись. Где не хватало денег, брали кредиты, ссуды. Так и познакомились с МФО Solva», - рассказывает Сырым.

После смелого старта он не остановился только на этой деятельности. Со временем Сырым запускал новые бизнес-проекты, некоторые были успешными, другие разорялись. Но, несмотря на трудности, предприниматель продолжает работать и стремится к большему.

«В бизнесе много раз начинал все с нуля, но знал, что этот опыт делает только сильнее. Много было непорядочных партнёров, но я верил в то, что каким бы мир не казался, надо всегда оставаться светлым в душе. Мечтайте, рискуйте, будьте ответственным и достигайте цели! Желаю всем удачи, друзья! Не бойтесь больших расходов, бойтесь маленьких доходов», - подытожил свой рассказ Сырым.

ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс», Лицензия на осуществление микрофинансовой деятельности № 02.21.0004.М. от 01.03.2021 года, выдана Управлением региональных представителей в городе Алматы Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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