МФО Solva объявила победителей конкурса «Полмиллиона за историю бизнеса!»
По итогам конкурса «Полмиллиона за историю бизнеса!», организованного МФО Solva для предпринимателей, победителями стали двое участников вместо одного. Финалисты получили денежный приз в размере по полмиллиона тенге каждый.
По условиям конкурса изначально планировалось выбрать одного победителя. Однако, вдохновившись историями предпринимателей, экспертное жюри решило наградить не одного, а двух участников в ходе специального розыгрыша.
«Розыгрыш проводился с помощью специальной программы, исключающей любые факты мошенничества. Механизм основан на принципе случайного определения номера договора, зарегистрированных лучших историй о бизнесе в базе данных конкурса. Было использовано одно из самых современных программных обеспечений», - отметили в МФО Solva.
Конкурс проводился среди клиентов Solva – компаний из сектора МСБ c 1 по 31 мая текущего года. Для участия предпринимателям было необходимо честно рассказать свою историю о том, как создавался бизнес, поделиться, с каким трудностями пришлось столкнуться при развитии собственного дела на пути к успеху.
«В условиях пандемии тема реальной помощи бизнесу стала еще более актуальной. Не только для предпринимателей, оказавшихся в трудной ситуации, но больше для тех, кто, несмотря на трудности, продолжает развивать свое дело и искать возможности для дальнейшей работы. Целью нашего конкурса было как раз оказать финансовую поддержку таким бизнесменам, которые вопреки всем сложностям, кризисам и карантину не опускают руки и идут вперед», - прокомментировала Анна Максимова, генеральный директор МФО Solva.
В розыгрыше приняли участие действующие и новые клиенты МФО Solva, являющиеся гражданами Казахстана и достигшие 18 лет. При этом к конкурсу не допускались сотрудники компании-организатора и члены их семей.
Победители признались, что пришли в бизнес без предпринимательского опыта. Так, Гульзия из г. Алматы стала клиентом компании Solvа совсем недавно – в марте этого года, но история ее бизнеса началась в 2017 году с идеи открытия детского сада.
«На тот момент я 5 лет проработала воспитателем в детском саду. Работа мне очень нравилась, но желание создать своё дело взяло верх. В 2018 году пошла на большой риск - продала дом, взяла деньги в кредит и начала строить свой собственный детский сад. В мою идею открытия детского сада верили только самые близкие люди. На протяжении практически двух лет в своём садике я была и воспитателем, и нянечкой, и даже дворником», - рассказала она.
После всех трудностей и безуспешных попыток получить дополнительное финансирование, в 2019 году улыбнулась удача, и детский сад начал получать субсидии от государства. А уже в 2021 году пришло решение расширить свое дело, оформив кредит в МФО Solva на пополнение оборотных средств.
«Моя маленькая история доказывает, что без стартового капитала, но имея большое желание, можно добиться любых вершин, а МФО Solvа поможет в этом», - заключила Гульзия.
Второй финалист, Сырым, решил стать предпринимателем после нескольких лет работы на госслужбе. Разочаровавшись в наемном труде и низких заработках, решил в корне изменить свою жизнь. Первый свой бизнес – дистрибуцию продуктами питания, будущий бизнесмен начал с авантюры. Отправившись на встречу к поставщику со своим другом, не имея опыта и нужных связей, Сырым смог убедить компанию начать работу с их предприятием.
«Это мой первый бизнес, о котором я всегда с удовольствием вспоминаю. Годами мы усердно работали, рисковали, набирались опыта, расширялись. Где не хватало денег, брали кредиты, ссуды. Так и познакомились с МФО Solva», - рассказывает Сырым.
После смелого старта он не остановился только на этой деятельности. Со временем Сырым запускал новые бизнес-проекты, некоторые были успешными, другие разорялись. Но, несмотря на трудности, предприниматель продолжает работать и стремится к большему.
«В бизнесе много раз начинал все с нуля, но знал, что этот опыт делает только сильнее. Много было непорядочных партнёров, но я верил в то, что каким бы мир не казался, надо всегда оставаться светлым в душе. Мечтайте, рискуйте, будьте ответственным и достигайте цели! Желаю всем удачи, друзья! Не бойтесь больших расходов, бойтесь маленьких доходов», - подытожил свой рассказ Сырым.
ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс», Лицензия на осуществление микрофинансовой деятельности № 02.21.0004.М. от 01.03.2021 года, выдана Управлением региональных представителей в городе Алматы Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
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